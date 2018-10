Hugo Gottardi: "Me voy con un sabor amargo porque se pudieron haber convertido los goles"

Hugo Gottardi habló la noche sábado después del empate del compromiso entre Equidad y Millonarios. El técnico encargado se refirió a las oportunidades que tuvo su equipo pero que no se lograron definir.

Hizo el análisis del partido que tuvo su equipo. “Fue un partido duro, trabado, creo que el que hacía el gol, ganaba. Lo podíamos haber ganado o lo podíamos haber perdido al final, el fútbol tiene estas cosas” comentó. Reconoció también la necesidad que tienen de ganar el próximo partido para subir de posiciones en la tabla. “Ahora tenemos que ganar y de local, y buscar la mayor cantidad de puntos. Hoy tuvimos situaciones para convertir el gol pero no lo hicimos” sentenció.

Gottardi reafirmó que el equipo tuvo opciones, que generó buen juego pero no se pudo concretar y se perdieron puntos importantes en el Estadio de Techo. “El equipo hoy generó opciones, atacó pero nos faltó terminar la jugada, concretar esas opciones. Yo no estoy dentro de un campo de juego, creo que en los últimos cinco partidos, tuvimos muchas opciones de gol, concretamos un 40 % pero los rivales también juegan, hacen análisis del contrario y hoy podíamos haber concretado pero no lo hicimos. Me voy con un sabor amargo por que se pudieron haber convertido los goles y haber tenido la victoria. Ahora viene Pasto en casa y debemos trabajar para ganar los tres puntos en casa” ratificó.

Finalmente, en la rueda de prensa se le preguntó el porqué de los cambios que había hecho: “los cambios los hice a los 20, 25 y 30 cuando el jugador que está en el terreno se cansa, entonces uno busca la variante por jugadores frescos para darle velocidad al equipo. Los cambios se hicieron en el momento justo, a medida que viene el trajín del partido, ahí los voy haciendo” finalizó.



El próximo partido de Millonarios será el martes 10 de abril, recibiendo al Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín a las 8:00 p.m.