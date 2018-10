Helibelton Palacios: "Estamos enfocados en Rionegro, sabemos que es un rival intenso"

Luego de los juegos por Conmebol Libertadores y Liga Águila en Bolivia y en el Atanasio ante Medellín, Atlético Nacional prepara su partido frente a Rionegro Águilas por la fecha 15 del rentado local.

El lateral Helibelton Palacios habló con la prensa y aprovechó para analizar el próximo rival y el actual rendimiento del grupo 'verde' en lo que va de la exigente temporada.

"Estamos muy enfocados en Rionegro. Debemos preparar nuestra estrategia, sabemos que es un rival muy intenso y cuenta con jugadores habilidosos. Están peleando por su clasificación, están haciendo un buen torneo " dijo el lateral 'verdolaga' respecto a equipo del oriente antioqueño.

De igual forma, aseguró tener bien estudiado al cuadro dirigido por Hernán Torres: "Sabemos en qué nos pueden hacer daño y estamos fortaleciéndonos en lo que queremos expresar dentro del campo de juego"

Sobre su rendimiento en el equipo

Al lateral derecho durante la temporada se le ha visto ejercer el rol de marcador izquierdo en ocasiones en las que el estratega argentino lo ha solicitado, sobre este aspecto el jugador explicó: "Es una posición en la que he tenido la oportunidad de tener minutos en equipos anteriores, en Brujas y en Cali había tenido la oportunidad, pero acá es donde más minutos he tenido en esa posición y creo que lo he sabido sacar adelante"

Así mismo agregó que: "Es una forma de como el 'profe' ve el fútbol, como quiere que nosotros podamos interpretar cuando podemos hacer juego interno o atacar por las bandas. Todo dependiendo de cómo se dé el juego"

Sobre las decisiones de la Dimayor

El ente regulador del fútbol profesional colombiano notificó a Atlético Nacional que tendrá que jugar el 25 de abril ante Junior, luego de haber jugado el 24 de abril ante Bolívar por la Conmebol Libertadores, ante esto el club antioqueño manifestó su malestar.

El jugador caucano también expresó que dicha decisión es una locura: "Esta situación la analizaran porque es muy difícil que en el fútbol se jueguen dos partidos en dos días. Es algo muy complejo, hay muchos factores, entre ellos el viaje. Esperemos a ver qué pasa".

Por otra parte, Palacios también se refirió a la sanción por dos fechas para el técnico Jorge Almirón quien fue expulsado en el clásico paisa 297: "De pronto por la forma en la que el 'profe' vive el fútbol en la línea se va a extrañar, pero todos sabemos cuál es la idea, el propósito y el fin que tenemos y vamos a estar enfocados en obtener el triunfo".

Finalmente, dejó en claro que las sesiones de entrenamiento han posibilitado que haya un mejor entendimiento entre los compañeros del grupo: "Cada vez nos fortalecemos más, en el terreno de juego con los compañeros nos conocemos y eso permite que se nos den los resultados".