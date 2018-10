El Clásico Vallecaucano es para los rojos (2-1)

Victoria para el América, con mucha suficiencia y eficacia derrota al eterno rival, tres puntos para recuperar la confianza en las toldas americanas. De nuestra parte es todo, en minutos la crónica del partido.

¡¡FINAL DEL CLÁSICO 315 DE LOS VALLECAUCANOS!!

93' Falta sobre Bejarano en el área.

91' Fuera de lugar de Sand.

90' Cuatro minutos de adición.

88' Cambio en América: sale Martínez Borja y entra Kevin Rivas.

86' Cambio en el Cali: sale Delgado y entra Sabbag.

84' Falta de Sambueza.

83' Falta de Iván Vélez.

82' Cambio en el América: sale Angulo y entra Mosquera.

81' Falta ofensiva de Sambueza.

79' Gol del Deportivo Cali, marca Sambueza el primero de los verdes.

77' Falta de Angulo a favor del Cali.

76' El Cali tiene el balón pero no tiene profundidad.

73' Falta ofensiva de Sambueza.

73' Tiro de esquina para el Cali.

68' Sale de la cancha Abel Aguilar y entra Fabián Sambueza.

66' Se marcha Dájome, una de las figuras del partido y entra Jefferson Cuero.

65' Mal despeje de Bejarano y el rebote no lo aprovecha Roa.

64' Le queda una a Sand, pero bloquea su remate el defensor.

60' Remate desviado de Nico Benedetti.

59' Remate de Dájome que ataja Vargas.

55' Remate de cabeza de Dájome, casi entra al arco de Vargas.

53' Remate desviado de Delgado.

51' Otro fuera de lugar de Benedetti.

49' Amonestado Danny Rosero en el Cali.

47' Amonestado Delgado en el Cali.

46' Fuera de lugar de Benedetti.

46' Tiro de esquina para el América.

45' Falta de Pérez iniciando la segunda parte.

¡¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE DEL CLÁSICO!!

Cambio de arranque para el Cali, a la cancha Andrés Roa por Daniel Giraldo.

Los verdiblancos aturdidos por la intensidad del rival, no han tenido la claridad suficiente para hacer asentarse en el clásico. Los errores en defensa se los han cobrado en la noche de este sábado.

Partido totalmente favorable para el rojo, gana claramente el América. Sobre el final del encuentro, le bajo revoluciones al partido y dio un respiro al Cali.

¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!

45' Falta ofensiva de Benedetti.

45' Una vez más otro córner para el Cali.

44' Tiro de esquina para el Cali.

42' Falta ofensiva del Cali.

42' Otro tiro de esquina para el Cali.

41' Tiro de esquina para el Cali.

40' Amonestado Bernal en el América.

38' Amonestado Daniel Giraldo.

37' Jugada inhabilitada por mano de Sand.

37' Innecesario el forcejeo de Angulo con Lucumí.

33' Remate de Aguilar a las manos de Bejarano.

30' Fuera de lugar de Benedetti.

29' Tiro de esquina para el Deportivo Cali.

28' Dura falta sobre Juan Angulo.

26' Remate de Delgado a las manos de Bejarano.

24' Fuera lugar de Armero.

22' Amonestado Abel Aguilar.

19' Falta contra Sand.

17' América sigue pisando el acelerador, se les vino la noche a los verdiblancos.

14' Mala devolución de Giraldo, despeje incorrecto de Vargas y Dájome aprovecha y les cobra. Mal el Cali en defensa.

13' Gol de América, marca Dájome el segundo para los rojos.

12' América juega a un ritmo sorprendente, las transiciones entre defensa y ataque las hacen con mucha rapidez.

9' Mal centro de Benedetti.

8' Remate desviado de Delgado.

6' Remate desviado de Juan Angulo.

6' América manda en el partido, encuentro favorable al rojo.

3' Amonestado Rivas en América.

1' Gol del América, al minuto marca Cristián Martínez Borja.

¡¡ARRANCA EL CLÁSICO EN EL PASCUAL!!

19.56 Actos de protocolo en el Pascual.

19.35 Los equipos hacen sus calentamientos en el campo del olímpico San Fernandino.

19.25 Se nos viene una noche de Clásico, el partido será televisado por RCN Televisión.

19.10 América también confirma el once que le habíamos anticipado para el clásico.

19.05 El Deportivo Cali confirma su once de gala para el clásico, sin novedad en el cuadro de Pelusso.

18.50 Iniciamos la cobertura del primer clásico vallecaucano de la temporada, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar.

El partido se realizara en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 20.00 hora local. El árbitro del encuentro será Andrés Rojas.

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Jeison Angulo, Danny Rosero y John Janner Lucumí; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Didier Delgado y Jhon Edinson Mosquera; Nicolás Benedetti y José Sand.

América de Cali: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Pablo Armero; Avimiled Rivas, Alejandro Bernal, Juan Camilo Angulo, Carlos Lizarazo, Cristian Dajome; Cristian Martínez Borja.

Alineaciones probables

En total por competencias oficiales según las estadísticas publicadas por la web oficial del Deportivo Cali, se han enfrentado en 314 clásicos, Deportivo Cali ha ganado 118 partidos, han empatado 101 veces y el conjunto escarlata triunfo en 95 ocasiones. Los azucareros anotaron 410 goles y los diablos rojos hicieron 387 conquistas.

En la visita, debemos seguir al argentino José Sand, quien con sus goles espera darle tres puntos más a los verdiblancos que lo mantengan en lo más alto del campeonato.

A seguir en el local, el rendimiento de su goleador venido a menos, pero que le gusta marcar en estos partidos. Cristián Martínez Borja, será el referente del ataque de los escarlatas.

Pedro Felicio Santos, entrenador del América manifestó en la previa: "Estamos muy contento con el triunfo, que cerró con una victoria contra Chicó. Tenemos mucha ganas de ganar este gran partido, es un derby, es un gran juego entre dos grandes equipos, tenemos muchas ganar de vencer. En cuanto al Deportivo Cali, hemos hecho un trabajo muy fuerte".

Por los lados del América, tuvo esta semana una aparente tranquilidad. El resultado contundente ante Boyacá Chicó le permitió trabajar con tranquilidad al entrenador Pedro Santos.

El entrenador uruguayo sobre el partido de este sábado indicó: “Estamos pensando en este clásico defender esta camiseta como lo hemos hecho en los anteriores partidos, con la misma responsabilidad y actitud y no tengo duda que así lo encarará el equipo este clásico, pero yo tengo que quedar al margen del ambiente de la ciudad, si me pregunta por el ambiente del clásico no lo sé, mi vida es aquí en Pance y donde descanso a 10 minutos de aquí, y de allí a Pance esa es mi vida, estamos concentrados casi que todo el tiempo, la recuperación es muy importante y desde ese punto de vista vamos a encarar el partido”.

Ambas escuadras tendrán el estreno oficial de sus DT en el clásico vallecaucano. Será el primer clásico tanto para Gerardo Pelusso como para el profesor Pedro Felicio Santos.

El de este sábado, será el primer clásico oficial de la temporada. Deportivo Cali llega como segundo del campeonato, con 25 puntos. Mientras que, el América es antepenúltimo del campeonato con 13 puntos.

