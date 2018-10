Vladimir Hernández: "Uno de los objetivos del grupo es ser primeros"

El rendimiento de Vladimir Hernández en Atlético Nacional ha sido positivo por todos los lados. Empezó como suplente y desde ahí era un revulsivo para Jorge Almirón. Sus buenas actuaciones lo pusieron en el once titular, donde alternó buenas y malas. En los último encuentros, ha vuelto al banco, pero siempre siendo una de las primeras opciones para Almirón cuando necesita una solución.

"Son decisiones del profe, siempre trabajo para estar en el primer equipo, pero el profe tiene alternativas y apuesta a otros compañeros que están aportando. Entrando me ha ido muy bien y eso suma para el equipo", indicó sobre su situación.

A pesar de que ha sido un buen recambio, Vladimir no se conforma con eso: "Uno siempre tiene que estar preparado, he entrado bien y eso es bueno para el equipo, pero uno siempre quiere jugar los 90 minutos y a veces no se puede. Lo importante es ayudar la equipo".

El sábado Nacional jugará ante Once Caldas en el Atanasio Girardot. Los 'verdes' ya están clasificados a los cuartos de final y quieren seguir sumando para seguir en la punta de la Liga Águila 2018-I y sumar para la reclasificación.

"Uno de los objetivos del grupo es ser primeros, seguir sumando a pesar de que ya estamos clasificados, pero no nos podemos quedar ahí y esperamos dar lo mejor", dijo sobre seguir en el liderato y sumar mas unidades.

Sobre cómo atacar a Once Caldas, explicó: "La tranquilidad, la paciencia y manejar la pelota de lado a lado van a ser importantes. Tuvieron un bajón, les costó bastante, pero tienen una buena defensa y buenos jugadores en el frente de ataque, así que no va a ser fácil".

Lo que se viene para Nacional son cuatro partidos en ocho días y el próximo mes podrán ser seis cotejos en once días y aunque suene difícil, Hernández cree todo lo contrario: "Creo que tenemos muchas alternativas, todos los jugadores que han estado han aportado al grupo y eso ha sido clave para los buenos resultados. Se vienen dos meses duros, pero en la parte física estamos bien, así que esperamos estar a la altura y conseguir los resultados", finalizó.