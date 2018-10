Hubert Bodhert: "El once tuvo la paciencia y madurez suficiente para darle trámite al juego"

una tarde-noche llena de emociones con un gran juego a pesar de algunos errores que paso durante el trámite del partido pero que ayudaron a fortalecer al equipo y conseguir una victoria después de dos fechas sin ganar de local.

El técnico del equipo 'albo', Hubert Bodhert se refirió a la victoria frente a Patriotas y la importancia de Luis Sinisterra para logar la victoria: "Fue un partido donde el Once tuvo la paciencia suficiente y la madurez necesaria para darle el tramite al juego, manejar un primer tiempo que no fue fácil, en las fases ofensivas faltaron algunas cosas, pero se tuvo paciencia y se controló en la fase defensiva... Ya un segundo tiempo muy bueno para nosotros, donde ya aparece con mucha claridad después del cambio de guayos de Sinisterra, desde allí empezamos nosotros a ser lo que se venía planificando afortunadamente fuimos acertivos y conseguimos un buen resultado".

El profe también habló de la vital importancia de Luis Sinisterra que ayudó a armar las pequeñas sociedades: "Sinisterra era el hombre clave, no estar tan seguro en el primer tiempo nos pesó. Ya en el segundo tiempo el arma las pequeñas sociedades, además de Cabrera y Farias sino que también con Israel Alba". tambien resalto la mejoria de Jesus Marimon y después a Isarel Alba: "Marimon la sacó limpia, un partido con mucha madurez, tuvo la tranquilidad y definimos en los momentos necesarios. El nivel de alba hoy es muy alto de lo que demostró que en partido contra Santa Fe".

Tambien se refirió a los cambios en oportunos durante el partido que ayudaron a la victoria: "Sabíamos que teníamos que ganar o ganar, no queríamos arriesgar tanto, Patriotas jugaba al error y yo no me podía desesperar, César Amaya tenía los dos días en los que no jugaba, me daba temor darle mucho tiempo a Amaya sin jugar, al igual que Mauricio (Restrepo). Al ver que luna no encajó, digo yo ya toca sin descuadernar sin regalar nada al rival".

Finalmente concluyó con la importancia del apoyo hinchada y de la prensa a pesar de las situaciones. "La afición es lo máximo. Esta ha sido una afición respetuosa, que día a día nos ha apoyado en las buenas, malas y regulares. Esta afición se merece mucho más de lo que está recibiendo el día de hoy. Nosotros tenemos un compromiso enorme con nosotros mismos, con la prensa que ha manejado las situaciones de una buena manera. La afición que siempre ha estado, era meritorio ganar".