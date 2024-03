Una vez más el Once Caldas se aferró a la seguridad de James Aguirre bajo los tres palos. El portero bumangués se convirtió en la figura del partido al atajar dos penales en la victoria del Once Caldas 1-0 sobre Alianza FC en la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor.

El encuentro en el Palogrande no fue fácil para el conjunto blanco. Desde el minuto 19 el Once Caldas se vio obligado a jugar con uno menos tras la expulsión de Jeider Riquett. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Manizales no se rindió y encontró la ventaja en el marcador gracias a un golazo de Billy Arce al minuto 50.

En el minuto 41, el guardameta del blanco blanco se vistió de héroe al atajar un penalti a Sherman Cárdenas, manteniendo la igualdad en el marcador. Ya en la segunda mitad, repitió su hazaña al detener un nuevo penalti, esta vez cobrado por Michael Rangel en el minuto 68.

La seguridad de un gigante bajo los tres palos

James Aguirre se ha convertido en un pilar fundamental para el Once Caldas. Su experiencia y seguridad bajo los tres palos le han permitido convertirse en uno de los mejores porteros de la Liga BetPlay Dimayor.

En lo que va de la temporada, Aguirre ha disputado 13 partidos con el Once Caldas, en los que ha recibido 11 goles y ha dejado su valla invicta en 5 ocasiones. Además, ha sido fundamental en los momentos difíciles del equipo, como en el partido contra Alianza FC.

Foto: Once Caldas

Al finalizar el encuentro la hinchada del Once Caldas se rindió ante la actuación heroica de James Aguirre. El guardameta, ovacionado de pie por todo el estadio Palogrande, recibió el reconocimiento merecido por su notable actuación. Los cánticos y aplausos resonaron en el estadio como un homenaje a la seguridad y el talento del portero, quien se ha convertido en un jugador muy querido por la afición del Once Caldas.