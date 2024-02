Once Caldas y Millonarios se enfrentarán este martes 27 de febrero a las 8:15 p.m. por la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Ambos equipos, que vienen de perder su partido anterior, buscarán sumar puntos para no alejarse de los puestos de clasificación a los cuadrangulares finales.

El blanco blanco viene de perder en Manizales el clásico cafetero contra el Deportivo Pereira. 1-2 quedó el partido en un estadio al que asistieron cerca de 18 mil personas. Dos victorias, tres empates y tres derrotas, para un total de 9 puntos y un decimocuarto lugar en la tabla de posiciones, es el saldo que tiene el Once Caldas luego de ocho fechas disputadas. Dayro Moreno, máxima figura del equipo, está a tan solo dos goles de igualar el récord de máximo goleador en el fútbol colombiano, título que ostenta el también ex Once Caldas Sergio Alejandro Galván Rey con 224 anotaciones.

Foto: X Once Caldas

Millonarios viene de perder su anteriores dos juegos, el último ante Patriotas, rival que iba de colero en la tabla y que no había hecho ningún gol en el campeonato. Tres victorias, dos empates y tres derrotas, para un total de 11 puntos que lo colocan en el undécimo puesto de la tabla de posiciones, es el saldo que tienen los albiazules hasta el momento. Andrés Llinás vuelve a la convocatoria, sumadas a los regresos desde la fecha anterior del capitán David Macalister Silva, Daniel Cataño y Emerson Rodríguez.

Foto: X Millonarios

Once Caldas y Millonarios se han enfrentado en 224 ocasiones y el balance es muy a favor de los embajadores con 95 partidos ganados ante 58 del blanco blanco, dejando 71 empates.

Millos defiende una racha de cinco partidos y cuatro años sin perder ante Once Caldas en el Estadio El Camín de Bogotá.

Últimas visitas del Once Caldas a Millonarios

22 agosto 2023: Millonarios 2-1 Once Caldas

19 marzo 2022: Millonarios 1-0 Once Caldas

1 febrero 2021: Millonarios 4-3 Once Caldas

18 diciembre 2020: Millonarios 0-0 Once Caldas

20 septiembre 2020: Millonarios 1-3 Once Caldas