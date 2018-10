Previa América vs Junior: los 'escarlatas' se juegan sus últimas fichas ante el 'tiburón'

América y Junior vuelven a verse las caras tras la eliminación que le propinó el conjunto escarlata el semestre pasado, cuando por los cuartos de final de la Liga Águila 2017-ll, el cuadro de Barranquilla no pudo imponer su favoritismo ante un equipo que recién había ascendido y cayó como local en la tanda de los penales por 3 a 2. Mañana, por la fecha 17, ambos clubes se enfrentarán esta vez en terreno americano, pero en contextos similares a los del año anterior.

Los diablos rojos no gozan de los mejores resultados en el campeonato, aunque con la reciente incorporacíon de Pedro Santos como entrenador de la institucion caleña, el juego del equipo parece mejorar de a poco. Por parte del elenco rojiblanco, si bien no pelean en los primeros puestos en este torneo, el tiburón se encuentra en el octavo lugar de la tabla en el rentado nacional y en la Copa Libertadores aún tiene chances de avanzar de ronda.

Campañas mediocres y mucho por mejorar

Al América y al Junior no se les puede exigir en la misma medida. Los de Cali no cuentan con el presupuesto y la plantilla que sí tiene el equipo barranquillero. Sin embargo, ambos no están teniendo la temporada que esperaban. Los diablos rojos, aunque tienen 2 partidos menos, se ubican en la posición número 18 con 16 puntos, producto de 8 derrotas, 1 empate y apenas 5 victorias.

El equipo presidido por Antonio Char, aparece en la octava casilla con 24 unidades en 15 encuentros disputados, tras 7 triunfos, 3 igualdades y 5 caídas. Además, en el grupo H de la Copa Libertadores áun se mantiene con vida en la tercera posición con 3 puntos en igual cantidad de cotejos.

Entrenador nuevo, vida nueva

Escarlatas y rojiblancos son el claro ejemplo de cómo un técnico puede cambiarle la cara a un equipo. En América fue Pedro Felício Santos, quien llegó a la institución sin muchos reflectores después de la renuncia de Jorge Polilla Da Silva. Tras esto, el portugués ha obtenido hasta el momento, 2 triunfos (uno de ellos frente a su clásico rival) y una derrota; esta llegó en el último encuentro de los diablos rojos, ante Rionegro Águilas por 2 a 1 el pasado jueves.

Por otro lado, aunque en Junior no ha ocurrido un cambio notable en el rendimiento del equipo con Julio Comesaña como nuevo entrenador, el uruguayo de 70 años al menos ha logrado mantener vivo al elenco tiburón en la Copa Libertadores, gracias a la victoria en tierras peruanas contra Alianza Lima por 2 a 0 hace 2 dias.

Posibles formaciones

Pedro Santos tendrá que realizar varios cambios obligatorios en la alineación titular después de las expulsiones en el partido pasado contra Rionegro Águilas de Kevin Viveros y Alejandro Bernal. Además, sin Elkin Blanco disponible debido a una lesión, América pierde a un volante más para realizar el doble 5 que le interesa establecer al portugués en zona de recuperación. Por lo tanto, los diablos rojos podrían formar con: Carlos Bejarano; Pablo Armero, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Iván Vélez; Avimiled Rivas, Gustavo Carvajal, Cristian Dájome, Carlos Lizarazo, Juan Camilo Angulo y Cristian Martínez Borja.

Junior de Barranquilla seguramente tendrá que plantar un equipo en su mayoría alternativo pero también con la presencia de algunos titulares; esto debido a los pocos días de descanso que tuvo el plantel desde su último partido en Lima el jueves pasado. Posiblemente, Julio Comesaña salga al Pascual Guerrero con: Sebastian Viera; Marlon Piedrahita, Luis Narváez, Jorge Arias, German Gutiérrez; Victor Cantillo, James Sánchez, Yony González, Matías Mier; Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz.