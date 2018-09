Historial América vs Junior: a los 'tiburones' siempre les ha costado frente a los 'diablos'

El trece veces campeón ve cada vez más difícil su clasificación a los play off de la Liga Águila, ya que con 16 puntos y a falta de 5 partidos, a causa de los encuentros que tiene aplazados frente a Medellín y Alianza Petrolera, su margen de error es bastante limitado y perder cualquier punto, le podría significar la eliminación a las fases finales del torneo. Por ello, está obligado a sumar como mínimo 13 puntos de los 15 que le quedan por disputar para poder pensar en una clasificación a cuadrangulares, tarea que no será sencilla teniendo en cuenta a los rivales (Junior, Medellín, Alianza Petrolera, Once Caldas y Equidad).

Por otro lado, los rojiblancos no vienen rindiendo de la mejor manera en sus últimos partidos, sin embargo una victoria esta tarde en el Pascual, los dejaría con 27 puntos y a un paso de la clasificación en Liga, lo que les permitiría ir más tranquilos al juego que tendrán este miércoles en Barranquilla frente a Nacional, el cual está programado un día antes del partido que disputarán por la fecha 4 en Copa Libertadores frente a Alianza Lima, igualmente en Barranquilla. El equipo de Comesaña, no tiene una semana sencilla, puesto a que se define su paso a la siguiente fase de dos competiciones, puesto a que solo les sirve la victoria.

Datos

Además, Junior visitando o enfrentando al América, no le ha quedado sencillo sacar ventaja, ya que en su más reciente enfrentamiento el campeonato pasado en cuartos de final, la gloria fue americana a raíz de la eliminación desde el punto penal del equipo barranquillero 2-4 en el Metropolitano.

Entre otros datos fuera de los play off, el último partido en el que Junior visitó al América fue el 11 de febrero del año pasado, duelo que dejó victorioso al equipo rojo de la capital del Valle 3 goles a 1, con triplete de Martínez Borja que tuvo la posibilidad de marcar dos de penal.

Sumado a lo anterior, otro hecho que no le favorece al equipo barranquillero, es que en las últimas 10 visitas del Junior en el Pascual enfrentando al América, los rojiblancos han sido derrotados en 6 oportunidades, han empatado y ganado en 2 ocasiones; y en cuanto al global de los últimos 10 encuentros, la balanza sigue en favor de los escarlatas que han ganado 4 partidos, perdido y empatado 3.

Por otro lado, en total el equipo de la Sultana del Valle y el conjunto barranquillero se han enfrentado en 192 ocasiones, en donde la ventaja es ampliamente escarlata con 78 partidos ganados, 56 empatados y 58 perdidos.