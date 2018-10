Guía VAVEL de la Copa Mundial 2018: Francia

Los 'Gallos' comparten el grupo con Australia, Perú y Dinamarca para su decimoquinta participación en la Copa Mundial de fútbol, esta vez disputada en Rusia.

Participación en Copas del Mundo

En la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 solo asistieron cuatro países europeos: Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica. La sede fue Uruguay elegida por el Congreso de Barcelona de la FIFA en 1929. El 13 de julio, Francia derrotó 4 -1 a México en su primer partido como mundialista en el estadio Pocitos, el primer gol de Francia en un Munidal fue convertido por Lucient Laurent al minuto 19'. En aquel entonces, compartiría grupo con Argentina y Chile, contra ambos perdería 1 - 0 y sería tercero del grupo 1.

En Italia 34´con un Mundial propagandistíco para la Italia fascista de Mussolini, el equipo se enfrentó en octavos de final, en ese entonces era la primera fase del torneo, a un gran equipo austriaco, dirigido por Hugo Meisl y en el que se destacaba el jugador Matthias Sindelar; esa seleccion de Austria solo había perdido un partido desde 1931 y contra Francia no fue la excepción derrotándolo 3 a 2 el 27 de mayo en Turín, fue una remontada en tiempo suplementario.

En el Mundial de 1928 fue el país anfitrión. En el partido inagural derrotó 3 - 1 a Bélgica, pero en cuartos de final, el 12 de junio, fue eliminada tras perder por el mismo marcador ante el campeón vigente, Italia, en el estadio de Colombes. Era un ambiente tenso por la coyuntura politíca, pero dos goles de Silvio Piola hiceron a Francia, la primera selección anfitriona en no ganar la Copa del Mundo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia no clasificó al mundial de 1950, eliminado en fase eliminatoria por Yugoslavia en el grupo 3.

En el Mundial Suiza 1954 fue eliminado en primera ronda en el grupo 1 con una derrota, el 16 de junio, en el primer partido 1-0 ante Yugoslavia, con gol de Milos Milutinovic al miunto 15. Y una victoria, el 19 de junio, en el siguiente por 3 - 2 ante México con goles de Jean Vicent, Raúl Cárdenas de la Vega y Raymond Kopa, ubicándose en el tercer lugar del grupo.

En el Suecia 1958 tuvo una gran actuación con su trío atacante formado por Raymond Kopa, Just Fontaine y Roger Piantoni. En el primer partido superó a Uruguay 7 goles a 3, el 8 de junio goles de Fontaine (3), Piantoni, Maryan Wisnieski, Kopa y Vincent. El 11 de junio perdió contra Yugoslavia 3 a 2 con dos goles de Fontaine. 4 días luego, saldría victorioso ante Escocia en un 2 -1 priopiciado por Fontaine y Piantoni. El 19 de junio en Malmo, se enfrentaría a Irlanda del Norte por cuartos de final, ganando ampliamente 4 - 0; pero en semifinales le tocaría con el Brasil de Pelé, Didí y Vavá perdiendo 5- 2. Lograría el tercer lugar ante Alemania Federal con otro hat trick de Fontaine. Ese partido ganaron 6 -3. En esta edición Just Fontaine se convirtió en el primer jugador en anotar durante todos los partidos que disputó hasta el final del torneo. Es también el cuarto jugador en lograr anotar cuatro goles (curiosamente ante Alemania Federal), además de ser el jugador que más goles ha anotado en una sola edición del torneo.

Crisis fútbolistica

Debilitados por las lesiones de sus tres principales jugadores (Kopa, Fontaine y Piantoni) no pudieron clasificarse al Mundial de 1962 y quedarían eliminados en la primera fase del mundial de 1966 en Inglaterra, finalizando última del grupo que compartía con el anfitrión, México y Uruguay. En las eliminatorias para México 1970 la selección francesa finalizó en el segundo lugar del grupo 5, por lo cual no clasificó al Mundial mexicano. Tampoco consiguió clasificar a la Eurocopa 1972, al Mundial Alemania 1974 y a la Eurocopa 1976.

Nueva era con Platini

Volverían a una Copa del Mundo en Argentina 78', eliminados en fase de grupos por Italia y Argentina. Solo conseguiría la victoria ante Hungría 3 - 1 con goles de Christian López 22', Marc Berdoll 37', Rocheteau 42´. Este partido es recordado porque la selección francesa tuvo que vestir el uniforme de Kimberley (club argentino) debido a la confusión de uniformes blancos.

En el siguiente Mundial en España, liderados por Michele Platini superó la fase de grupos quedando por debajo de Inglaterra. En la siguiente ronda derrotó por 1-0 a Austria y 4-1 a Irlanda del Norte para pasar a semifinales. En esa fase enfrentaron el 8 de julio a Alemania en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. El partido quedo 5-4 en penales a favor de Alemania y Francia, dos días después perdería el tercer puesto ante Polonia 3 - 2.

En la Copa Mundial de México en 1986, eran candidatos al titulo tras ganar la Eurocopa de 1984, dejaron atrás en el grupo C a la Unión Soviética y a la campeona vigente, Italia. En cuartos de final enfrentaron a Brasil, que contaba en su nómina con figuras como Sócrates, Zico y Careca. El partido terminó 1-1 y Francia pasaría por penales a la siguiente ronda. El equipo ganó el partido por el tercer puesto contra Bélgica, luego de perder 2-0 ante Alemania en semifinales.

Otros años complejos para el conjunto francés, fueron después del mundial de México al no defender su título de Eurocopa y al no clasificar al Mundial de Italia en 1990 y tampoco, tras perder contra Bulgaria e Israel, clasificaría al Mundial de 1994, en Estados Unidos.

Mundial de Fútbol (Francia 98)

Otra vez como anfitriones, el equipo de Aimé Jacquet, con sus estrellas de élite como Henry y Zidane, dejó en la primera fase a Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita. En los octavos de final clasificarían con un gol de oro de Laurent Blanc frente a Paraguay, y en los cuartos eliminarían a Italia por penales. En las semis enfrentaron a Croacia, que con dos goles del central Lilian Thuram avanzaron a la final ante Brasil. En la final ganaron apabullantemente 3-0 con doblete de Zinedine Zidane y ganaron su primera y única Copa del Mundo.

En la Copa Mundial de Fútbol de 2002, obtuvieron el peor resultado en la historia de un campeón vigente en una Copa del Mundo, alcanzando el 28º lugar, quedando eliminados en primera fase con tres goles en contra y sin poder marcar un solo gol.

Ya en la Copa Mundial de 2006 en Alemania, después de ser campeones de la copa Confederaciones dos veces, serían subcampeones al perder la final contra Italia. Dejando atrás en la fase de grupos a Corea del sur, Suiza y Togo. Luego, en fases eliminatorias vencieron a España, Brasil y Portugal, respectivamente. En la final perdieron por penales al empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Aquella final es recordada por el cabezazo en la prórroga de Zidane a Materazzi.

Francia debutó en Sudáfrica 2010 teniendo un mal papel ya que en los tres partidos recibió cuatro goles en contra y solo anotó uno a favor, obteniendo solo un empate sin goles frente a Uruguay.

Máximo goleador historico: Thierry Henry - 51 goles

Jugador con más partidos jugados: Lilian Thuram - 142 partidos

Palmarés: 1 campeonato mundial (1998) y 1 subcampeonato mundial(2006), 2 Eurocopas (1984-2000) y 2 Copa Confederaciones (2001-2003)

La era Deschamps

El día domingo 8 de julio de 2012 fue confirmado Didier Deschamps, ex entrenador del Olympique de Marsella, como nuevo seleccionador del conjunto galo tras la dimisión de Laurent Blanc, con el principal reto de clasificarlos al Mundial 2014.

Francia clasificó en el grupo E junto a Suiza, Ecuador y Honduras, como líder con siete puntos. El 30 de junio de 2014, enfrentó a Nigeria en Brasilia, derrotándolo 2-0 con goles de Pogba y un gol en contra. Tras quedar entre los ocho mejores equipos del torneo, Francia enfrentó a Alemania que se impuso 1-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 4 de julio de 2014, eliminándola de la cita mundialista.

Eliminatorias Rusia 2018

El equipo de Deschamps compartió el grupo A de las eliminatorias europeas, junto a Suecia, Holanda, Bulgaria, Luxemburgo y Bielorrusia, quedando en el primer lugar con 23 puntos por encima de Suecia, que clasificó por repechaje al eliminar por sorpresa a Italia. Con siete paridos ganados, dos empates y una derrota, y 18 goles a favor y 6 en contra logró llegar a esta instancia como uno de los favoritos con jugadores como Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba y Kanté.

Convocados para Rusia 2018

1 Hugo Lloris [Capitán] Portero 31 años Tottenham Hotspur F. C.

16 Steve Mandanda Portero 33 años Olympique de Marsella

23 Alphonse Areola Portero 25 años París Saint-Germain F. C.

22 Lucas Hernández Defensa 22 años Atlético de Madrid

3 Presnel Kimpembe Defensa 22 años París Saint-Germain F. C.

2 Benjamin Pavard Defensa 21 años VfB Stuttgart

4 Raphaël Varane Defensa 25 años Real Madrid C. F.

5 Samuel Umtiti Defensa 24 años F. C. Barcelona

17 Lucas Digne Defensa 24 años F. C. Barcelona

19 Djibril Sidibé Defensa 25 años A. S. Mónaco F. C.

21 Laurent Koscielny Defensa 32 años Arsenal F. C.

12 Corentin Tolisso Mediocampista 23 años F. C. Bayern Múnich

8 Thomas Lemar Mediocampista 22 años A. S. Mónaco F. C.

14 Blaise Matuidi Mediocampista 31 años Juventus F. C.

13 N'Golo Kanté Mediocampista 27 años Chelsea F. C.

6 Paul Pogba Mediocampista 25 años Manchester United F. C.

15 Adrien Rabiot Mediocampista 23 años París Saint-Germain F. C.

7 Antoine Griezmann Delantero 27 años Atlético de Madrid

9 Olivier Giroud Delantero 30 años Chelsea F. C.

20 Anthony Martial Delantero 22 años Manchester United F. C.

10 Kylian Mbappé Delantero 19 años París Saint-Germain F. C.

11 Ousmane Dembélé Delantero 20 años F. C. Barcelona

24 Wissam Ben Yedder Delantero 27 años Sevilla F. C.

18 Florian Thauvin Delantero 25 años Olympique de Marsella

En lo que va del 2018 Francia ha disputado dos encuentros amistosos para preparacion del Mundial contra Colombia, que fue derrotado 3 goles a 2 el 23 de marzo y contra Rusia el 27 de arzo, ganado 3 a 1. El 1 de junio se enfrentará en otro amistoso frente a Italia y el 9 de junio contra Estados Unidos.

Calendario de Francia en Rusia 2018