Previa Medellín vs América: visita con respirador artificial y calculadora en mano

Esta noche, América de Cali e Independiente Medellín se ponen al día en la Liga Águila 2018-I. El conjunto que dirige Pedro Felicio Santos visitará al estadio Atanasio Girardot para buscar una victoria que lo ayude a llegar con posibilidades, al menos matemáticas, de clasificar a los cuartos de final de la competencia, mientras que el 'equipo del pueblo', ya asegurado como local en la vuelta de dicha instancia, busca los puntos para mejorar registros y seguir de cerca a Nacional en la tabla de posiciones.

El DIM, con la tranquilidad de la clasificación

El conjunto que dirige Ismael Rescalvo, que aseguró ya su paso a los play-offs, confía en lograr una nueva victoria en el campeonato y seguir en la parte alta de la tabla. En su última salida, el 'medallo' venció por la mínima diferencia al Deportivo Pasto, también en el Atanasio con gol de Yairo Moreno, una de las gratas revelaciones del torneo. Además, el 'poderoso' ya acumula cinco fechas sin caer en casa, la última derrota la sufrió a manos del Junior el 4 de marzo de este año.

Para este encuentro, el DIM contará con lo mejor que tiene en su nómina. Leonardo Castro y Yulián Anchico regresan a concentración en lugar de Rivaldo Correa y Elacio Córdoba respectivamente, luego de que una virosis los sacara del juego del sábado anterior. De resto, será la misma nómina que enfrentó a los de Flabio Torres. En cuanto al tema disciplinario, tanto Didier Moreno como Andrés Ricaurte acumulan cuatro tarjetas amarillas, por lo cual sería de esperarse que busquen la amonestación para cumplir ante Envigado, la fecha de sanción que acarrea llegar a cinco amarillas y así poder llegar tranquilos a los play-offs.

Actualmente, Medellín se ubica segundo en la tabla con 32 puntos, a seis unidades de Atlético Nacional, que también se puso al día venciendo 2-0 al Deportivo Cali.

Convocados en Independiente Medellín

América, casi sin posibilidades aspira a una victoria

La 'mechita' sabe que el DIM no es un hueso fácil de roer, aunque tampoco es un equipo que dé garantías en su defensa, por lo que los dirigidos por Pedro Felicio Santos buscarán explotar sus cualidades en ataque y contrarrestar los problemas en defensa que han venido presentando, que además, les ha costado puntos que hoy lo tienen con muy pocas posibilidades de llegar a los play-offs. En su último encuentro, el rojo caleño empató 2-2 en su visita a Once Caldas en Manizales, con anotaciones de Cristian Martínez Borja y Juan Camilo Angulo, que vienen siendo los jugadores con mejor rendimiento desde la llegada del estratega portugués.

Sin embargo, la prueba no será fácil, y menos con las bajas que tiene el conjunto escarlata, que estará presente en el Atanasio Girardot con siete jugadores sub 20 entre sus convocados, y como si fuera poco, Jonny Mosquera no estará disponible para este juego al igual que el del próximo fin de semana, pues la Dimayor lo sancionó con dos fechas de suspensión, así que en caso de no clasificar, el semestre para 'Pepe' habrá terminado anticipadamente. Pablo Armero, Gustavo Carvajal y Kevin Viveros también estarán ausentes del encuentro, de resto serán los mismos que estuvieron presentes en el Palogrande el domingo.

Actualmente, América se ubica en la posición 16 de la tabla con 21 puntos, de ganar llegaría con 24 a la misma línea de Rionegro Águilas y Equidad, su rival del próximo domingo. De suceder esto, necesitaría que ni Once Caldas ni Junior logren sumar y obviamente ganar, además de mejorar su dferencia de gol.

Viajeros del América de Cali a la ciudad de Medellín

Posibles formaciones titulares

Medellín: David González; Jesús Murillo, Hernán Pertúz, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Daniel Cataño; Germán Cano, Juan Fernando Caicedo.

América: Jhon Meneses; Juan Camilo Angulo, Kevin Rivas, Anderson Zapata, Iván Vélez; Alejandro Bernal, Anyelo Mora, Cristian Dájome, Jefferson Cuero; Cristian Martínez Borja, Félix Micolta.

En el historial entre ambos equipos, son 212 los partidos que han disputado, siendo 208 en la Liga y cuatro en la Copa Libertadores. El saldo es de 105 victorias para el rojo caleño, 52 triunfos para el rojo antioqueño y 55 empates.

El árbitro central del partido será Heider Castro del departamento del Cesar, será asistido por Ángel Caro (Bolívar) y David Fuentes (Cesar) y el cuarto árbitro, Jhon Gómez (Antioquia).