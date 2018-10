Jorge Almirón: “Viene una de las partes más lindas del campeonato”

Finalizada la fecha 19 de la Liga Águila, en donde el verde siguió su racha ganadora en el Atanasio ante 18.600 espectadores y, a su vez conociendo el rival de la siguiente fase, el director técnico Jorge Almirón dio sus declaraciones, del resultado y lo que se viene próximamente para el equipo.

Así habló del récord histórico conseguido en el 'coloso de la 74' y del rival para la próxima fase: “Obviamente es importante uno se da cuenta en lo que va pasando en el día a día, partido a partido representando una marca y hoy se logró algo importante, pero somos conscientes que ahora empieza lo bueno, nos enfrentamos a un rival, vimos el sorteo, recién nos tocó Cali que hace poco nos enfrentamos, así que va hacer difícil como todos los rivales que nos podían tocar.

Nacional se ha caracterizado este semestre por ser un equipo regular, ahora el grupo se prepara para la recta final de este semestre, toda la plantilla se encuentra en óptimas condiciones y poco a poco se han adecuado a los planteamientos que el profe ha trabajado en el tiempo que lleva a cargo el equipo para afrontar lo que se viene, por eso estas fueron sus declaraciones con respecto a lo que serán además las finales del rentado colombiano: “Yo lo que considero, es que todos los equipos son importantes, yo no subestimo a nadie, si bien nos tocó ganar hace poco y el equipo jugó muy bien, las finales son otra cosa. Ellos también tienen jugadores de experiencia, un técnico con experiencia en este tipo de partidos, así que será totalmente diferente, el margen de error es mínimo así que como digo, va a ser muy parejo hay que dejar de lado el partido de hace muy poquito. Nosotros nos tenemos que preparar muy bien, la verdad es que yo respeto mucho al rival”.

Por otro lado se refirió a las eliminaciones directas que se manejan en nuestro fútbol: “Podría pensar uno en la idea de visitarlos (al Cali) y poder especular con el resultado pero eso no te asegura nada, nosotros tenemos ya una idea, estamos representado un club muy grande, tenemos obligación, asumir esa responsabilidad de ser favorito, yo no me escapo a eso, no voy a especular y seguramente el equipo tratará de mantener la idea siempre, respetando al rival trataremos de ganar el primer partido como todo, como siempre hacemos, nada te puede asegurar el resultado pero seguramente el equipo va a ir por esa senda”.

Para finalizar, el DT conversó de cómo quedaron las fechas de la fase final del torneo y si en algo les afectara el cambio que se hizo para el trayecto final: "No creo, ya está estipulado así, tenemos que asumir eso, tenemos un buen plantel vamos a enfrentar cada partido que nos toque para ganar obviamente, vamos a ir a tratar de ganar también en ecuador no queremos especular con nada y no sufrir hasta último partido acá porque Colo Colo puede tener opción todavía jugando de local, si gana sería una final acá con nosotros así que, la idea es ir a ganar también en ecuador y prepararnos bien, para mí viene una de las partes más lindas del campeonato, es otro equipo, ahora el campeonato que empieza son finales así que tenemos que prepararnos muy bien para eso".

El primer partido de cuartos de final será el 12 de mayo, el compromiso de la vuelta, será el 19 del mismo mes.