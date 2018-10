Análisis América de Cali 2018-I: Jefferson Cuero

La contratación de Jefferson Cuero pareció ser prometedora, a pesar de las trabas que tuvo por la lesión que arrastraba desde México. Se caracteriza por ser un delantero ágil, veloz, explosivo y habilidoso que, en un principio, podría pensarse que encajaría dentro del América y lo que Jorge Polilla Da Silva, entonces entrenador, estaba buscando. Su paso por Monarcas de Morelia, donde estuve desde 2015 hasta finales de 2017, no fue lo que mostró en Independiente Santa Fe. En 92 partidos disputados en Monarcas, solo anotó 12 goles.

Llegó en febrero del presente año con una lesión que arrastraba desde su ex equipo y lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. Jefferson sufrió una osteopatía de pubis y por esta razón, durante las primeras siete fechas de la Liga Águila no pudo ser tenido en cuenta. Ante Jaguares en la octava jornada, por fin pudo debutar. Sin embargo, en aquel cotejo, pasó inadvertido la media hora que estuvo presente durante el campo. Aquel partido pudo ser un presagio de la campaña que tendría Cuero.

A partir de su debut, tuvo diez apariciones y disputó 480 minutos, en los cuales no pudo marcar y tampoco asistir. Por estadísticas, puede ser su peor temporada desde que debutó en 2010 con Once Caldas, dado que no anotó. Esta racha también le pasó en 2012 con Independiente Medellín cuando en 10 cotejos, no celebró.

No pudo consolidarse en el once titular del América por el bajo rendimiento que presentó cada que tuvo la oportunidad de entrar al campo de juego. El cuadro escarlata pensó muy mal las contrataciones y gracias a eso, fue eliminado prematuramente de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia, además de no llegar a disputar las finales de la Liga Águila quedando entre las últimas casillas del todos contra todos.

Finalmente, el mediocampista tumqueño tendrá que esperar para saber su continuidad en los diablos y si consigue quedarse, tendrá que cambiar la paquidérmica imagen que demostró durante este primer semestre.