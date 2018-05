Colo Colo: El cambio de director técnico le dio un nuevo aire

El 2 de febrero de este año, Colo Colo recibía a Atlético Nacional en Chile para abrir el grupo dos de la Copa Libertadores. Los locales ya venían con un proceso de más de un año con el entrenador Pablo Guede y los colombianos apenas empezaban a ver el trabajo del Jorge Almirón. Sin embargo, los verdes se quedaron con el triunfo con anotación de Vladimir Hernández.

Han pasado tres meses desde ese choque y los chilenos pasaron por varias situaciones incómodas. Guede renunció el 5 de abril tras caer como local ante Delfín por la tercera fecha de la Libertadores, pero los jugadores y el entonces presidente del club, Aníbal Mosa le pidieron que continuara y lo hizo. A pesar de ganarle el clásico a Universidad de Chile 1-3 el 15 de abril, dejó el cargo de manera definitiva cuatro días más tarde.

"Entendí que la gente no me quería y quería liberar a los jugadores de esa presión. Pensé que dejarlos antes del clásico iba a ser mucho peor, pero lo ganamos y me mantuve firme en mi posición. No soy egoísta, entiendo que lo mejor para clasificar a la Libertadores es que yo me vaya", explicó el ahora estratega del Al-Ahli.

El 24 de abril, Héctor Tapia es contratado como entrenador (su segundo ciclo en el club, el primero fue 2013-2015) y entre sus primeras decisiones fue volver a usar a Julio Barroso y Gonzalo Fierro, dos experimentados que habían sido borrados por Guede.

Además cambió el esquema táctico: no se volvió a usar la línea de tres en el fondo tan tradicional en Guede y Tapia optó por un 4-2-3-1 y no por tradicional 4-2-1-3, con Carlos Carmona y Claudio Baeza como fijos en el medio, César Piñares por la banda derecha, Jorge Valvidia como enganche y por la banda izquierda rota entre Jaime Valdés y Raúl Rivero. Arriba, Esteban Paredes sigue siendo en delantero centro.

Además de mejorar un poco la situación en la tabla del torneo local, Héctor acomodó a los albos en el grupo de la Libertadores. Vencieron a Delfín en Ecuador 1-2 y a Bolívar en Chile 2-0 para estar en estos momentos segundos.

Héctor ha dirigido seis partidos con un saldo de cuatro victorias, dos empates y una derrota. Ésta última fue el fin de semana ante Unión Española en un compromiso en el que iba ganando 2-0, pero se dieron vuelta al final 3-2.

Atlético Nacional y Colo Colo se verán las caras mañana a las 19:30 con transmisión de Fox Sports y VAVEL.