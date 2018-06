Iván Rivas y Matías Mier, las novedades en el regreso a entrenamientos del Junior

Google Plus

Junior de Barranquilla regresó este martes a trabajar de cara a lo que será el segundo semestre de este 2018, luego de una mitad de año muy regular en cuando a lo deportivo se refiere. Su eliminación de la Copa Libertadores lo obligaba a pelear sí o sí el título de la Liga Águila, objetivo que no cumplió tras haberse quedado en cuartos de final ante Independiente Medellín.

Con lo anteriormente mencionado, el 'tiburón' estará obligado a levantar el trofeo de la Liga Águila, revalidar el título de la Copa Águila y pelear en la Copa Sudamericana, en la que comenzará su participación desde la segunda ronda enfrentando a Lanús.

Con eso claro, el plantel que dirige Julio Comesaña regresó esta semana a los entrenamientos. En él, hubo dos novedades: la noticia de la salida del volante uruguayo Matías Mier, que no tuvo un buen paso por suelo currambero. Las lesiones lo disminuyeron en parte y rara vez logró mantener un nivel medianamente bueno, los destellos no bastaron y al final, Comesaña decidió no contar más con él.

El volante de 27 años manifestó que terminará contrato "ahora el 30 de junio" y que se presentó "porque todavía está vigente". Aclaró que ya está buscando otros horizontes, y que espera quedarse en el fútbol colombiano, así que está "a la espera de una posibilidad y oportunidad de poder jugar acá".

Por otra parte, se sumó el primer refuerzo para el segundo semestre. El mediocampista bogotano Iván Rivas, que jugó en 2018-I con Patriotas y fue uno de los goleadores del campeonato (fue segundo con 9 goles), se realizó los exámenes médicos y entrena ya con el 'rojiblanco'. En años anteriores, había vestido con los colores de La Equidad, Santa Fe y Cúcuta Deportivo, pero en ninguno logró el nivel que alcanzó con el conjunto boyacense. A partir del miércoles, el volante de 30 años comenzó a hacer trabajos de campo bajo las órdenes de Comesaña.

El primer encuentro oficial de Junior en el segundo semestre de 2018, será el martes 17 julio, dos días después de haber culminado el Mundial de Rusia, para enfrentar al 'granate' en la "Otra mitad de la gloria" en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.