Cafeteros en Rusia: Jefferson Lerma

José Néstor Pékerman, entrenador de la Selección Colombia, siempre se ha caracterizado por llevar a sus selecciones jugadores que no soy muy conocidos de nombre, pero que en sus clubes tienen buenos rendimientos y cumplen roles importantes. Este es el caso de Jefferson Lerma.

Lerma, que hizo su debut profesional en el Atlético Huila en el 2013 en la zona de volantes junto a Didier Moreno. "Recuero que cuando hice pareja con Didier nos decían que éramos uno cables pelados, que no nos podíamos tocar porque hacíamos corto circuitos", dijo en una entrevista para AS Colombia.

Dos años más tarde dio el salto al fútbol europeo. El club español Levante decidió apostar por él y llegó en calidad de préstamo con una opción de compra obligatoria de 900.000 euros si alcanzaba a disputar 25 partidos. Hizo su debut en un empate ante Las Palmas, a los cuatro días de ser presentado.

De a poco se fue ganando la titular de a poco en la zona medular, jugando de volante central en una línea de cuatro y a veces de interior por ambas bandas en una línea de tres en el medio. En esa primera temporada (2015/2016) jugó 33 partidos, 31 como titular y marcó su primer gol con la camisa azulgrana el 7 de diciembre de 2015 ante el Espanyol por la fecha 14.

Jefferson Lerma celebrando su primer gol con el Levante. | Foto: Getty Images

Lastimosamente para el club, el cuadro de Valencia tuvo una temporada para el olvido. Fue último en la clasificación y descendió a la segunda división.

En la Liga Adelante 2016/2017, jugó menos que en la primera división. En total, disputó 30 partidos, 18 como titular y 12 estuvo en el banco de suplentes. Al igual que la pasada, volvió a marcar, pero esta vez lo hizo en dos ocaciones. Primero ante Mallorca en la victoria 2-1 en la fecha 10 y después ante Murcia por la 14. Los ​granotas comandaron la tabla de principio a fin y volvieron a la máxima categoría en menos de un año.

En la actual temporada, se asentó en Levante, pero jugó menos porque sufrió varias lesiones. La primera el 16 septiembre de 2017 lo dejó por fuera de las canchas un mes, la segunda ocurrió exactamente al mes de la otra y también lo mantuvo por fuera un mes. La última se dio el 3 de febrero de este año con una inactividad de 19 días.

El 11 de mayo, firmó una renovación de contrato con Levante hasta el 2022 y su cláusula de rescisión fue aumentada a 60 millones de euros. Asimismo, reveló un dialogo que tuvo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"Jugué cerca de 25 minutos contra el Madrid y cuando salí, me crucé con el presidente del Levante y Florentino Pérez. Él me saludó y me dijo, 'felicitaciones, juegas muy bien y corres mucho', le di las gracias y le comenté, 'tráeme al Madrid', entonces, él me respondió, 'sigue así y verás que vendrás'. Yo lo miré, sonreí y le dije que vale".

Jugó 26 partidos, 25 como titular y cerró una campaña brillante en lo colectivo como en lo personal: Levante se salvó del descenso y quedó en la casilla 15.

Historia en la Selección Colombia

Su primera temporada en Europa no pasó desapercibido por Carlos Restrepo, entrenador en ese momento de la Selección Colombia sub-23, y fue convocado para ser parte de la delegación que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

No jugó en el empate 2-2 de la primera fecha ante Suecia, pero sí lo hizo ante Japón. Entró en el minuto 77 por Kevin Balanta y ese partido también empataron 2-2. En el último partido de la fase de grupos volvió a entrar desde el banco, otra vez por Balanta y esa vez lo hizo desde el minuto 72.

Pékerman convocó por primera vez a la mayor para la gira que hizo Colombia en Asia. El 10 de noviembre de 2017 y ante Corea del Sur, hizo su debut al entrar en el minuto 82 por Steffan Medina. Cuatro días más tarde, fue titular ante China y jugó todo el partido. La novedad: lo hizo como lateral derecho.

Equipo titular de la Selección Colombia ante la Selección de China. | Foto: EFE

En el 2018 siguió aumentado sus minutos con la tricolor. Disputó tres partidos: ante Francia, Australia y Egipto. En el primero reemplazó a Abel Aguilar en el minuto 67, en el segundo volvió a reemplazar a Abel, pero esa vez entró en el minuto 46 y en el último fue inicialista hasta el minuto 81 cuando salió para darle paso a Miguel Ángel Borja. En total, ha jugado cinco partidos con la selección mayor.

Jefferson Lerma le aporta varias cosas a Colombia en este Mundial. Polivalencia (puede jugar como volante central o lateral derecho), algo clave para una competencia que puede extenderse un mes y con un una lista reducida a 23 jugadores, todo indicará que estará algunos minutos en cancha.

Lo otro es una gran capacidad de recuperación por su inteligencia y capacidad de leer las jugadas. Lo otro es su capacidad física que le permite presionar en campo rival sin sentir tan rápido el cansancio.