La anfitriona y sus 23 soldados

La selección rusa fue elegida como la encargada de recibir este Mundial, por lo tanto clasificó directamente y no tuvo la necesidad de participar por un cupo en las eliminatorias europeas, esto ha hecho que el plantel ruso reduzca su rendimiento y competitividad, aunque cabe recordar que el año pasado compitió en la Copa Confederaciones, realizada por la FIFA, en la cual participaban los campeones de las distintas confederaciones, aquí se agregan dos selecciones: la anfitriona del Mundial (Rusia) y el último campeón del Mundial (Alemania). El paso por este torneo para la seleccion de Rusia fue corto, ya que no pudieron superar la fase de grupos, pese a la derrota por la mínima los rusos demostrarón buen juego y le plantaron cara al conjunto comandado por Cristiano Ronaldo, que es el último ganador de la Eurocopa. Los rusos esperan superar el papel que hicieron en el Mundial pasado donde no pasaron la fase de grupos.

Los 23 de Cherchésov:

Arqueros:

Ígor Akinféev - 32 años - CSKA Moscú

Vladímir Gabúlov - 34 años - Brujas

Andrei Lunev - 26 años - Zenit de San Petersburgo

Defensores:

Vladímir Granat - 31 años - Rubín

Fiódor Kudriashov - 31 años - Rubín

Iliá Kutépov - 24 años - Spartak Moscú

Andréi Semenov - 29 años - Ajmat

Ígor Smólnikov - 29 años - Zenit

Mário Fernandes - 27 años - CSKA

Serguéi Ignashévich - 38 años - CSKA

Mediocampistas:

Yuri Gazinskiy - 28 años - Krasnodar

Alexandr Golovin - 22 años - CSKA

Alán Dzagóev - 27 años - CSKA

Alexandr Yerokhin - 28 años - Zenit

Yuri Zhirkov - 34 años - Zenit

Román Zobnin - 24 años - Spartak

Daler Kuzyáev - 25 años - Zenit

Antón Miranchuk - 22 años - Lokomotiv Moscú

Alexandr Samédov - 33 años - Spartak

Denís Chéryshev - 27 años - Villarreal

Delanteros:

Artiom Dzyuba - 29 años - Arsenal Tula

Aleksei Miranchuk - 22 años - Lokomotiv

Fiódor Smólov - 28 años - Krasnodar

Datos:

El veterano

El jugador más longevo de la selección rusa es el defensor Serguéi Ignashévich con 38 años, participó en el Mundial de Brasil 2014.

El capitán

Ígor Akinféev espera brindar confianza a sus compañeros pues ya conoce lo que es una cita mundialista, con su participación en el pasado Mundial que se disputó en Brasil, en aquella ocasión obtuvo 3 goles en contra y en este Mundial espera mejorar esa cifra.

La promesa

El jugador de 22 años Aleksandr Golovin tiene talento y de sobra, además equipos grandes, entre ellos la Juventus, están interesados en hacerse con los servicios del joven mediocampista ruso.

La estrella

La delantera del equipo ruso está encabezada por Fiódor Smólov, el delantero de 28 años es el hombre clave para Rusia en el Mundial.

Debut:

Rusia inaugurará el Mundial este jueves a las 10:00 a.m., enfrentándose a la selección proveniente de África, Arabia Saudita, los rusos quieren comenzar con pie derecho su aventura en este torneo, sumando los primeros tres puntos en juego por el grupo A.