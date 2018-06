México ganó por la mínima diferencia ante el campeón Alemania

El día domingo 17 de junio se presentaba un partido bastante emocionante en el mundial de fútbol. Un equipo aleman donde brilaban jugadores cómo Manuel Never, Sami Khedira o Toni Kroos, se enfrentaba a una selección mexicana, dirigida por el entrenador Juan Carlos Osorio. El equipo centroamericano no presentaba juagdores brillantes, pero siempre han demostrado tener un gran amor por su camiseta, este encuentro era el estreno de las dos selecciones en el Grupo F del mundial realizado en Rusia.

Sobre el papel el equipo teutón era superior y llegaban con más tranquilidad. Los periodistas deportivos mexicanos criticaron mucho el trabajo del técnico colombiano, es un entrenador que les gusta mucho la rotación y cómo por si fuera poco le cayeron encima gracias a la fiesta en la que participaron sus jugadores el día antes de viajar a Europa y embarcar en Rusia, pero Juan Carlos es un entrenador al que les gusta trabajar.

El primer tiempo se dio de ida y vuelta donde a la selección alemana demostraba mucho ímpetu, lo que no sabían es que México se presentaba muy organizado en defensa, que aprovecharía cualquier descuido en defensa de los alemanes para que con un contrataque intentaran ponerse arriba en el marcador y así fue, al minuto 35 Hirving Lozano aprovechó una desconcentración y se fueron arriba en el marcador

En el segundo tiempo los alemanes salieron con más fuerza, querían salir al menos con un punto de su debut, pero no pudieron llegar con orden al arco contrario, los mexicanos ya no pensaban en la pelota, la rechazaban a cualquier parte para acabar con el peligro. Al final del partido los alemanes no lograron anotar y Osorio le demostró que no le interesa lo que se diga de él, sabe que las estadistícas están de su lado, está puede ser la oportunidad para que los mexicanos ingresen por primera vez a cuartos de final en un mundial de fútbol.

El próximo partido de la selección alemana será el sábado 23 de junio frente a Suecia, saben que no pueden perder si quieren volver otra vez con la copa a su país, por su parte México podría clasificar a los octavos de final con una victoria frente a Corea del Sur.