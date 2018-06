Argentina vs Croacia, en vivo y en directo por el Mundial de Rusia 2018 (0-0)

Google Plus

4' ¡SE SALVÓ ARGENTINA! La peinó Rakitć, le quedó a Perišić que sacó el remate cruzado y gran atajada de Caballero para mandarla al tiro de esquina.

1:00 PM - ¡Inicia el encuentro! Ya está en marcha el juego entre Argentina y Croacia por la segunda fecha del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

12:58 PM - Terminan los actos de protocolo, ¡SE VIENE EL PARTIDO!

12:53 PM - ¡A LA CANCHA! Salen argentinos y croatas al terreno del Nizhni Novgorod Stadium. Se vienen los actos de protocolo.

Recordemos que si Ivan Rakitić y Marcelo Brozović son amonestados en este partido, se perderán el último juego de la fase de grupos ante Islandia.

Esta es la nómina confirmada por Ztalko Dalić en la selección croata. Solamente una modificación en la titular, Marcelo Brozović en lugar de Andrej Kramarić.





Así va la Selección Argentina de Jorge Sampaoli. Ángel Di María, al banco de suplentes. Wilfredo Caballero será titular de nuevo.





¡Hola a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Argentina y Croacia, válido por la segunda fecha de la Copa Mundial de Rusia 2018.

Probable alineación de Croacia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Badelj; Brozovic, Modric, Perisic; Mandzukic​

Probable alineación de Argentina: Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Meza o Pérez, Acuña; Messi, Agüero y Pavón o Meza.

El colegiado del encuentro será el uzbeko Ravshan Irmatov y será acompañado por sus compatriotas Abduxamidullo Rasulov (Asistente 1) y Jakhongir Saidov (Asistente 2). Norbert Hauata de Tahití será el cuarto árbitro.





El partido se disputará en el Nizhny Novgorod Stadium, que cuenta con una capacidad para 55.300​ espectadores y que ya albergó un encuentro, el de la victoria Suecia 1-0 sobre Corea del Sur.





Ahora en mención, los citados en la selección croata por Zlatko Dalic:





Repasamos los convocados por Jorge Sampaoli en Argentina para esta Copa del Mundo:





Iván Rakitic, jugador de Croacia:



"No hay nada que no se sepa de Messi. Vivimos en el tiempo de YouTube y todo lo demás, todo se sabe de él, es difícil darle un secreto sobre él a mi entrenador, es el mejor jugador en el mundo y es casi imposible bloquearlo".

Zlatko Dalic, DT de Croacia:



"El partido contra Argentina es el juego más fácil para nosotros en la Copa del Mundo, porque tenemos tres puntos y jugamos contra un gran oponente. No tenemos nada que perder en ese encuentro. Creo infinita y definitivamente en mi equipo. Tendremos que jugar bien si queremos ganar, y siempre se necesita algo de suerte. Tenemos que mostrar nuestra calidad y esta es una prueba real para esta generación. Haremos algunos cambios. No muchos porque no es momento de grandes cambios, seguiremos jugando con nuestro estilo".

Paulo Dybala, jugador de Argentina:



"Todos jugamos en clubes importantes, donde la presión está. Entonces, es algo que no hace falta hablarlo, tanto Jorge como nosotros sabemos cómo manejarla. Por eso estamos tranquilos".

Gabriel Mercado, jugador de Argentina:



Acerca del partido: "La sensación en el vestuario era más de rabia que de frustración, rabia de decir, 'hicimos las cosas como las planeamos y no lo ganamos'. Esto es así, a veces el que más propone no es el que gana, pero el fútbol siempre da revancha y la revancha está cerca. Sabemos que dependemos de nosotros, y eso nos da tranquilidad. Queremos llegue el partido y poder ganarlo para acomodarnos en el grupo".



Sobre la dependencia de Argentina de 'Lio' Messi: "Lógicamente, es una tentación porque cuando tiene la pelota en sus pies, siempre pasa algo distinto, siempre genera alguna situación de peligro. Es casi imposible pensar en él, verlo en posición de recibirla y no dársela. pero la realidad es que es un juego en equipo, y nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos corresponde, en algún momento debemos liberarlo un poco a él para que sea quien termine la jugada".

Argentina y Croacia ya saben lo que es enfrentarse en una Copa del Mundo. En el certamen de Francia 1998, ambos conjuntos se vieron las caras en la última fecha de la fase de grupos. Ya se habían clasificado a los octavos de final tras vencer a Japón y a Jamaica, por lo que el partido definía al primero del grupo. En aquél encuentro, los argentinos se impusieron por la mínima diferencia con anotación de Héctor Mauricio Pineda.

Croacia llega a este partido como líder del grupo D. En su primera salida venció 2-0 a Nigeria, gracias a un autogol de Oghekenaro Etebo y una anotación de Luka Modrić desde el punto penal.

La Selección Argentina llega a este encuentro con una presión enorme, luego de haber empatado inesperadamente ante la Selección de Islandia 1-1. En dicho encuentro, Sergio Agüero puso adelante a los sudamericanos, pero Alfreð Finnbogason igualó las acciones rápidamente. Para colmo, la gran estrella de los argentinos, Lionel Messi, falló un penal que habría significado la victoria para la 'albiceleste'.