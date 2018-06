Previa Polonia vs Japón: oportunidad de oro para clasificación de los 'nipones'

Google Plus

El grupo H tendrá que definirse en partidos simultáneos. Por un lado Colombia - Senegal, y por el otro, Japón - Polonia. Como casi todos los encuentros de esta última fecha, este será el enfrentamiento para buscarlo todo.

En el caso de Polonia, buscará irse con la frente en alto llevándose la victoria ya que no tiene opciones matemáticas de clasificar a la siguiente ronda. Mientras tanto, Japón irá con todo por la entrada a octavos de final. Aún es candidato y muy serio.

Polonia en Rusia 2018

El cuadro europeo es el primer representante eliminado del viejo continente. Ha sido calificada como "la decepción del Mundial" por Mister Chip, periodista español. No es para menos. Tenía plantilla (Lewandowski, Błaszczykowski, Glik, Milik, entre otros) para llegar a algo más que la fase de grupos y en Eliminatorias destacaron dejando en posición de repechaje a Dinamarca. Sin embargo su funcionamiento no tuvo éxito, además de un desastre en lectura de partidos. El ataque no explotó su talento y eso les ha dejado el saldo de un único gol anotado en esta Copa del Mundo.

Inició contra Senegal con derrota 1-2. Los goles africanos fueron anotados por Rangel Cionek (PP) y M'Baye Niang. Para los polacos descontó Grzegorz Krychowiak. Luego en la segunda fecha Colombia les dio un baño. Derrota 3-0, Yerry Mina, Radamel Falcao y Juan Cuadrado marcaron para el seleccionado 'cafetero'.

Japón en Rusia 2018

Nada de equipo débil, como se le describía. Hoy tiene más un pie dentro que fuera en esta Copa del Mundo. Sería histórico, ya que solamente ha podido avanzar de fase de grupos en dos ocasiones (2002, 2010). El cambio de director técnico ha influido. Las fricciones internas del entrenador bosnio Vahid Halilhodzic con los jugadores hizo que apareciera Akira Nishino en el mando. Para muchos es la sorpresa, sus rivales han encontrado una selección certera con sus oportunidades de gol y atrevida del mediocampo hacia adelante.

Debutó contra Colombia, al que le ganaron 1-2 con anotaciones de Shinji Kagawa y Yuya Osako. Para Colombia marcó Juan Fernando Quintero. Frente a Senegal empató 2-2. Los goles nipones fueron obra de Takashi Inui y Keisuke Honda. Sadio Mané y Moussa Wagué convirtieron las dianas de Senegal.

Tabla de posiciones

Japón se mantiene invicto y depende de sí mismo. Necesitaría una victoria o un empate, independientemente de lo que ocurra en el otro partido. Mientras, Polonia ya no tiene opciones de avanzar, aunque ganarle a Japón significaría un buen resultado para Colombia y Senegal.