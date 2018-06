Colombia vs Senegal en vivo online por el Mundial de Rusia 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Senegal vs Colombia en vivo, perteneciente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. El encuentro comenzará en VAVEL a la hora de inicio del juego.

Probable alineación de Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Mateus Uribe, Carlos Sánchez, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodríguez; Radamel Falcao.

Probable alineación de Senegal: Khadim Ndiaye; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué; Cheikhou Kouyaté, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye; Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaila Sarr.

El árbitro del encuentro Colombia vs Senegal en vivo será el serbio Milorad Mažić de 45 años de edad, que recientemente dirigió la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool. Será asistido por sus compatriotas Milovan Ristić (Asistente 1) y Dalibor Đurđević (Asistente 2). El cuarto árbitro será el etiopí Bamlak Tessema.





El estadio donde se jugará este partido será el Samara Arena, construido en el distrito de Radiotsentr y que se se convertirá en la sede del FC Krylya Sovetov luego del mundial. Tiene capacidad para 41.970 esoectadores.





Recordamos los convocados de la Selección Colombia





Estos son los que integran la concentración de Senegal en Rusia





Kalidou Koulibaly, defensa de Senegal:



"Todo el continente está detrás de Senegal, haciendo fuerza y animando a los suyos. Representar al continente no es una presión, es una ventaja. Es positivo tener a un continente entero apoyándonos".



"Mi futuro no lo estudio en este momento porque trabajamos para llegar a este punto y nada me va a desenfocar del objetivo que es clasificar a octavos de final".



"Como defensa es siempre difícil recibir goles. Estudiamos los videos para aprender y no cometer los mismos errores. El entrenador ha hecho hincapié en la confianza. En los primeros partidos hemos tenido buenos resultados. Tenemos que seguir trabajando porque un Mundial está en los detalles y hay que cuidarlos. Queremos ganar y demostrar que somos un gran equipo".

Aliou Cisse, DT de Senegal:



"Colombia tiene algunos futbolistas de jerarquía internacional. Son fuertes, pueden manejar los ritmos, y técnica y tácticamente son muy buenos. Pero mañana estaremos presentes: mañana jugaremos para ganar. Colombia tiene que ganarnos para clasificarse y nosotros somos capaces de derrotar a Colombia".



"La motivación la tenemos, la confianza la tenemos. Tenemos 90 minutos para hacer todavía más historia. Saldremos al campo con la determinación para clasificarnos. Es difícil derrotar a Senegal".



"Creo que va a ser un partido disputado, muy intenso, entre dos equipos capaces de estar entre los dieciséis mejores de este Mundial. Es verdad, Colombia puede generarnos problemas, pero también tenemos argumentos que hacer valer, sabremos jugarles bien".

Davinson Sánchez, defensor de Colombia:



"A nivel de Mundial nadie te va a regalar nada, y menos en una época en la que el fútbol ha evolucionado muchísimo. Empezar con derrota en un torneo tan corto como un Mundial podría ser difícil de revertir, pero lo hicimos bien, ganamos y tomamos esa victoria con gran entusiasmo, pero también con la cabeza de saber que está asimilado. Sin embargo, pensamos en nosotros, Colombia siempre va a ser más importante que el oponente que tengamos delante".



"Nosotros pensamos en el equipo, no en las individualidades. Mané es un gran jugador, ha hecho una buena temporada en la Premier League, pero nos concentramos en las cualidades de Senegal. Desde luego es un futbolista importante para su selección, pero lo más importante es Colombia".

José Pékerman, DT de Colombia:



"El fútbol te muestra la realidad de las cosas, yo sigo con mi principio de apreciar los talentos. En la carrera que he tenido he disfrutado de grandes talentos. No sería un buen resultado no pasar, somos optimistas, no se nos pasa por la cabeza no pasar".



"Sabemos que Senegal es un equipo muy fuerte, muy duro colectivamente. Juegan como europeos. Saben trabajar los partidos y esperamos en Colombia cambiar esa situación"



"Yerry Mina fue afectado por un partido malo del equipo, recibió muchos goles por un equipo que no marca tanto, eso lo afectó, sin duda pasó un momento difícil, nosotros lo recibimos así y nunca dudamos de él. Él será uno de los grandes defensas centrales del mundo".



"David Ospina está totalmente recuperado. Abel Aguilar no tiene una lesión grave, en unos días se tomará una decisión, en una primera revisión no tiene hematoma".

Colombia tiene la obligación de ganar este encuentro si quiere pasar a los octavos de final. Su victoria 3-0 ante Polonia lo revivió en el grupo, pero ahora, la tarea más difícil la tendrá ante el conjunto senegalés. Un empate los pondría a rezar para que Polonia venza por cualquier marcador a los japoneses, mientras que una derrota lo deja sin chances de clasificar.

Senegal es uno de los equipos que tiene la primera opción de pasar a los octavos de final por parte del grupo H. Con 4 puntos, junto a Japón, con el que empató 2-2 en la segunda jornada, les bastará empatar sus encuentros ante Colombia y Polonia respectivamente, para quedarse con los dos cupos.