Resumen Francia vs Argentina (4-3) por el mundial de Rusia 2018

Nosotros terminamos nuestra retransmisión del juego entre franceses y argentinos. ¡Gracias por acompañarnos!

Se acaba el sueño de Rusia 2018 para los argentinos y Francia sigue en camino al título de la Copa del Mundo. Los de Deschamps esperan ahora rival entre Uruguay y Portugal, algo que se definirá más tarde.





10:54 hrs. ¡FINAAAAAAL! Se acabó el encuentro. Francia vence a Argentina 4-3 y se clasifica a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.





95' ¡SE SALVÓ FRANCIA! Centro desde la izquierda y el remate pasa muy cerca.

94' Amarilla para Nicolás Otamendi en Argentina también.

94' Amonestado Olivier Giroud al protestar luego de una dura falta de Mercado sobre Paul Pogba.

93' ¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Sergio Agüero de cabeza anota el descuento de los argentinos. 4-3 y suspenso al final.

Cuatro minutos de adición. Se acaba el sueño de losargentinos en Rusia 2018.

89' Llegaba Di María por la derecha pero al final el balón va al tiro de esquina.

89' Cambio en Francia. Sale Kylian Mbappé y entra Florian Thauvin.

87' Cobro de Di María en corto por la derecha, se la regresan al 'Fideito' que mandó un centro pasado.

87' Cobro de Di María que rechaza la defensa francesa.

86' Falta sobre Gabriel Mercado por la derecha. Peligro en el área de los franceses. Es una de las últimas para los argentinos.

84' Llegaba Messi con la individual pero le quedó larga para conectar con la derecha.

83' Cambio en la Selección de Francia. Entró Nabil Fekir en lugar de Antoine Griezmann.

82' Intenta Argentina como puede, pero la defensa francesa es casi impasable ahora.

Diez minutos finales. Se acercan los franceses a los cuartos de final.

75' Cambio en la Selección de Francia. Entra Corentin Tolisso en lugar de Blaise Matuidi.

75' Cambio en la Selección Argentina. Sale Cristian Pavón, entra Maximiliano Meza.

73' Qué contragolpe acaba de desperdiciar Francia. Pase para Mbappé que no controló su remate y el balón quedó servido para Armani.

73' Otro amonestado en Francia, esta vez Benjamin Pavard por falta sobre Di María.

72' Amonestado Blaise Matuidi en la Selección de Francia.

70' ¡SE SALVÓ ARGENTINA! Remate de Olivier Giroud que se va por afuera. Dió en la parte externa de la malla.

68' ¡GOOOOOOOOL DE FRANCIA! Buena tocata que inició desde el propio con Lloris, la tocaron varios y terminó con un pase de Giroud para Mbappé que definió cruzado a la derecha para el 4-2.

66' Cambio en Argentina. Sale Enzo Pérez, entra Sergio Agüero.

66' Disparo de Lionel Messi que se estrelló en la barrera.

65' Falta de Antoine Griezmann sobre Lionel Messi cuando se acercaba al área de los franceses.

63' ¡GOOOOOOOOOL DE FRANCIA! Kylian Mbappé sacó un remate con la zurda luego de que los argentinos no pudieran despejarla. El balón le pasó por debajo a Armani que alcanzó a tocarla pero no a impedir la anotación. Lo remontan los galos, 3-2.

61' Se vuelve cortado el encuentro nuevamente.

57' ¡GOOOOOOOOOOL DE FRANCIA! Centro desde la izquierda que se pasó por toda el área y Benjamin Pavard sacó un zapatazo tremendo con la derecha inatajable para Armani.

56' ¡SE SALVÓ ARGENTINA! Salía Armani por un balón controlable y Fazio se la movió. Iba Griezmann presionando pero no llegó.

55' La jugó Messi por la izquierda con Pavón pero a este se le acabó el terreno.

54' Falta sobre Di María en campo de los franceses.

53' Falta sobre N'golo Kanté por la banda izquierda.

50' Amonestado Éver Banega en la Selección Argentina.

49' Falta de Di María sobre Mbappé.

48' ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Gabriel Mercado remató con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería que defiende Lloris. 2-1 ganan los de Sampaoli.

10:02 - ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! Francia y Argentina listos para definir al primer clasificado a los cuartos de final en los noventa minutos.

09:47 hrs. - ¡FINALIZA LA PRIMERA PARTE! Franceses y argentinos igualan 1-1 al término de la primera etapa.

Dos minutos de adición a este primer tiempo.

43' Amarilla para Javier Mascherano en Argentina por juego peligroso.

41' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Angel Di María empata el encuentro después de que Banega se la dejara para rematar con la zurda. 1-1.

40' Tiro de esquina a favor de la Argentina. N'golo Kanté despeja el balón cuando se acercaban los de Sampaoli.

36' Se reanuda el encuentro, parece no ser de gravedad lo del delantero del Chelsea.

36' Se detiene el partido por una lesión de Olivier Giroud.

32' Pocos intentos por ahora para llegar al arco. El juego sigue siendo muy cortado.

27' El partido vuelve a tornarse cortado por las faltas.

23' Cobro de Banega, infructuoso el intento de los argentinos que no han reaccionado de la mejor forma al gol de los franceses.

22' Disparo de Éver Banega que rechaza Raphaël Varane al tiro de esquina.

21' Paul Pogba intentaba con un remate pero se va desviado.

19' Nicolás Tagliafico es amonestado por juego peligroso.

18' Cobro de Di María que no genera peligro al final.

17' Intentaba la Selección Argentina, pero los franceses despejan al tiro de esquina. Argentina intenta sacudirse.

13' ¡GOOOOOOOOOL DE FRANCIA! Griezmann anota desde el punto penal y pone el 1-0.

11' Marcos Rojo es amonestado tras la infracción sobre Mbappé.

11' ¡PENAAAAAL! Marcos Rojo derribó en el área a Mbappé y el iraní Alireza Faghani no dudó en cobrar la falta. Ocasió perfecta para que Griezmann aparezca.

9' ¡PALOOOOO! Se salvó Argentina. Cobro de Antoine Griezmann que se estrella en el horizontal.

7' Falta de Javier Mascherano sobre Kylian Mbappé

5' Partido muy cortado por el momento. Varias faltas cometidas por los franceses.

09:00 hrs. - ¡INICIA EL PARTIDO! Ya juegan las selecciones de Francia y Argentina en el Kazan Arena.

Así va la Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Éver Banega, Javier Mascherano, Enzo Pérez; Cristian Pavon, Ángel Di María, Lionel Messi.

Así va la Selección de Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kanté; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud.

¡Hola a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Francia vs Argentina en vivo, perteneciente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Probable alineación de Argentina: Franco Armani; Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Éver Banega, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Ángel Di María; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín.

Probable alineación de Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kanté; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé; Olivier Giroud.

El árbitro del partido será el iraní Alireza Faghani, que en este mundial dirigió la victoria de México 1-0 sobre Alemania y recientemente el triunfo de Brasil 2-0 ante Serbia el miércoles. Sus compatriotas Reza Sokhandan (Asistente 1) y Mohamm Mansouri (Asistente 2) lo acompañarán, mientras que el colegiado emergente será el chileno Julio Bascuñán.





El Kazan Arena será el estadio en el cual se disputará el encuentro. Este escenario está ubicado en la ciudad de Kazan y fue construido en 2013 en el barrio de Novo-Savinovsky. Tiene capacidad para 42.873 aficionados.





Recoramos los que integran la concentración de la selección argentina en Rusia 2018.





Repasamos los convocados en la selección francesa para este mundial.





Éver Banega, mediocampista de la Selección Argentina:



Sobre Messi: "Siempre es grato jugar al lado de Leo. Sabemos lo que es como jugador y lo que demanda para el fútbol. Lleva una vida en la selección y siempre lo ha hecho de la mejor manera. Demuestra que quiere estar siempre y el compromiso que tiene, y ojalá que cumpla muchos más años acá. Es normal que no lo pasara bien en la fase de grupos, porque no arrancamos como queríamos y se puso muy difícil la cosa. Por suerte pudimos ganar el último partido y se sintió más cómodo. O al menos yo lo noté así dentro de la cancha. Tenemos un líder que a todas horas está pensando en ganar, y eso es muy importante".



Giovani Lo Celso, mediocampista de la Selección Argentina:



Sobre Francia: "Nos enfrentamos a una gran selección, que tiene jugadores de renombre y que mantuvo el invicto en la fase de grupos, pero Argentina es una selección importante y nosotros tenemos nuestras armas. Va a ser, creo yo, un buen partido. Francia tiene jugadores de mucha jerarquía pero a la vez sabes que cuando dejas espacio Argentina te puede lastimar, mucho. Se puede dar un partido abierto y nos puede favorecer"-

Jorge Sampaoli, DT de la Selección Argentina:



Acerca del partido: "Estamos confiados en la capacidad que tenemos y mañana Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le permite afrontar el partido con mucha decisión. Va a ser una selección decidida, con mucho corazón, para afrontar esta posibilidad. Tengo mucha confianza en la capacidad de mis jugadores para controlar la capacidad de los tiempos y de los espacios. Si lo hacemos, haremos complicado el planteamiento de Francia. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con mucha convicción".



Sobre Francia: "La gran fortaleza de este equipo es la velocidad de las transiciones: es muy sólido en defensa, donde recupera y sale muy rápido. Ahí se ve todo el tiempo de trabajo de su entrenador. A partir de ahí tiene muchos goles de tres o cuatro toques con llegadas de cuatro o cinco jugadores. Más allá de sus individualidades tiene un juego colectivo que viene de muy largo con su técnico".

Hugo Lloris, guardameta de la Selección de Francia:



Sobre Lionel Messi: "Es normal que la gente hable de Messi. Como también es normal que hablen de Cristiano Ronaldo. Los dos llevan muchos años al más alto nivel. Sin embargo, hay que destacar el colectivo de Argentina, que es de mucha calidad. Incluso en la adversidad han conseguido avanzar, han empujado sus límites al máximo. No se puede comparar a ningún jugador con Messi. Luego hay jugadores de calidad y potencial, como Kylian (Mbappé), que tendrá espacios y lo hará bien, pero no hay nadie que se le pueda compara. Sin embargo, mañana no sólo juega él, sino 11 futbolistas. Debemos estar al más alto nivel. Argentina es la actual finalista delMundial y querrá llegar lejos. Todo está preparado para que el de mañana sea un gran partido y Francia tiene que rendir a su máximo nivel".



Sobre los objetivos de Francia: "Cumplimos el objetivo de acabar primeros de grupo, y es cierto que podíamos haber jugado mejor ante Dinamarca, pero era un resultado que nos valía a los dos. Tenemos ambición y queremos seguir con este sueño: vamos etapa por etapa y ahora empieza un nuevo torneo. Debemos ser sólidos en defensa y contar con el talento que tenemos arriba para marcar la diferencia".



Respecto al partido ante Argentina: "Estamos muy ansiosos. Argentina es el último finalista y es una enorme nación futbolística. Es un desafío importantísimo y estamos aquí para ganar. Otro Mundial está por empezar".

Didier Deschamps, DT de la Selección de Francia:



Sobre Lionel Messi: "No hay un plan anti-Messi, pero voy a asegurarme de que mi personal le brinde la mayor cantidad de información posible a mis jugadores. Estamos hablando de un jugador de gran tamaño, hay que tomar precauciones. No se trata solo de Messi, aunque sea muy influyente. Hay que tener cuidado y limitar su influencia, dependiendo de dónde se encuentre. Lo ideal sería neutralizarlo, pero él es capaz de hacer la diferencia con poco. Tenemos varias opciones para tratar de limitar su influencia. Ellos son un equipo muy experimentado, con jugadores como Mascherano. El equipo de Francia es joven, pero eso no nos impide ser competitivo. No es una excusa".



Sobre Argentina: "Es un equipo de luchadores, de guerreros, y tiene a jugadores como Mascherano que están acostumbrados a jugar Mundiales. Francia es un equipo joven, pero eso no es excusa y no nos impide que seamos competitivos".



Acerca de Antoine Griezmann: "El equipo lo necesita en su mejor nivel y él hace todo lo posible para que esto suceda".

Argentina llega a este encuentro más liberado de la presión que le generó el haber tenido dos resultados negativos en las primeras jornadas. El conjunto que dirige Jorge Sampaoli clasificó agónicamente segundo en el grupo D, tras derrotar 2-1 a Nigeria. Dicha victoria y un empate ante Islandia fue suficiente para contrarrestar la estrepitosa caída ante Croacia que había sentenciado prácticamente una nueva sorpresa en este mundial.

Francia se clasificó primera del grupo C. Derrotó a Australia y a Perú en las dos primeras fechas, y en la última con un pálido 0-0 ante Dinamarca, aseguró su clasificación a las fases eliminatorias del mundial.

Cuadro final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: