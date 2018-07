Puntuaciones, DIM - Boca Juniors por amistoso internacional

Google Plus

El partido comenzó con emociones desde el principio, el Rojo se adelantó pero desde el gol todo el juego fue de Boca que aprovechó muy bien la lentitud del medio campo y la defensa Poderosa. En el segundo tiempo el Xeneize se relajó y el DIM apuró, sin embargo el equipo argentino terminó quedándose con el partido amistoso jugado en el campus de la Florida Atlantic University.

Aquí las puntuaciones de los jugadores del Poderoso que actuaron en la noche del sábado frente al tradicional equipo argentino en Estados Unidos:

David González

7| La leyenda del Poderoso atajó hasta donde pudo ya que después del gol del DIM su defensa se relajó viendo jugar a Boca Juniors y poniendo en aprietos al guardameta paisa que tuvo una buena actuación pese a los goles en los que no tuvo ningún tipo de responsabilidad

Jesús David Murillo

5|El ex Patriotas jugó bien, estuvo correcto en los cierres y rápido en varias acciones. Sin embargo la defensa Roja volvió a mostrar sus falencias, algo que hace que Murillo no pase desapercibido y también sea responsable de los goles Boquenses. Al final del juego, un error grosero dio las facilidades para el cuarto gol de los argentinos tachando así su buena actuación.

Hernán Pertuz

5|El central barranquillero volvió a lucir intranquilo y lento, al 2 le faltó mostrar más entrega, tuvo jugadas en donde complicó con sus errores a David González y a su compañero en la zaga Jesús David Murillo. En el segundo tiempo marcó un buen gol de cabeza que ayudó a maquillar el marcador que no cambió de dueño.

Elvis Perlaza

6|El ex Huila jugó muy bien dando salida y opciones de ataque por la banda derecha. El refuerzo del Rojo sólo tuvo objeciones en sus centros en los cuales le faltó la precisión que se le conoce, y en la marca donde dejó algunos espacios en sus proyecciones ofensivas.

Elvis Mosquera

6|El ex Envigado tuvo un buen partido por su banda pese a que se vio en apuros cuando lo enfrentó Sebastián Villa, aunque defendió medianamente bien le faltó apoyar al DIM en salida por su banda.

Didier Moreno

5|Partido discreto para el capitán Poderoso, no se le vio una posición clara entre los 3 de primera línea seleccionados por Zambrano, no logró nunca organizar la marca y la salida limpia del DIM y tampoco le facilitó la adaptación a los recién llegados Barboza y Luna.

Jonathan Barboza

5|El uruguayo pese a mostrar que tiene técnica, no ha logrado acoplarse a la línea de volantes, se mostró impreciso en los pases lo que ayudo a Boca a recuperar fácil en el tercer cuarto de cancha. No se entendió su posición en la cancha.

Luis Luna

5| 'El Samurai' mostró entrega y órden táctico, sin embargo su salida no fue limpia desde atrás, tampoco logró recuperar la pelota sin perderla luego en rebotes, en parte también esto se dio gracias a la alta presión del conjunto Xeneize en el campo del DIM.

Andrés Ricaurte

6| Aunque es conocido el buen pie zurdo que tiene el paisa, 'El Muñeco' Ricaurte no tuvo el mejor partido, no encontró su posición en el campo y ante la falta de salida desde la primera línea de volantes se retrasó para darle salida al Rojo, misión que no logró cumplir. El volante intentó por momentos filtrar balones pero se vio solo y ahogado por la marca de Boca. Tiró un buen centro para el segundo gol del Medellín.

Ever Valencia

7| El canterano nacido en Villavicencio volvió a mostrar una buena actuación por las bandas, fue el que más complicó a Boca con su gambeta, de sus pies nació el primer gol del DIM recuperando el balón en el último cuarto de cancha y habilitando al goleador Germán Cano. el 30 debe mostrar más calma ya que en algunos momentos se le vio pasado de revoluciones ante las pocas opciones de pase que tenía la ofensiva del Decano.

Germán Ezequiel Cano

7|'El Matador' mostró su valía luchando solo con los centrales de Boca, mostró actitud, ganas y complicó a la defensa de Boca en el segundo tiempo cuando se vio más acompañado en ataque. Al comienzo del partido definió bien la opción creada por el llanero Ever Valencia, marcando un gol más para el equipo que tanto ama.

Andrés Mosquera Marmolejo

6|Entró a los 45 minutos por David González y no tuvo tanto trabajo como 'el Rockero', su par de buenas intervenciones se vieron opacadas al participar del error del último gol de Boca, donde al verse complicado con el balón atrás de Macías complicó también con su pase a Murillo que tras controlar perdió el balón con Cardona; Mosquera intentó sin éxito cerrar el pase a Carlos Tévez pero 'el apache' logró llegar y marco el cuarto.

Yulián Anchico

6|Ingresó por Barboza en la segunda parte y mejoró el DIM que atacó un poco más en los últimos 35 minutos y el cucuteño aportó bastante en las salidas que tanto le costó hilvanar en el primer tiempo.

Sebastián Macías

5|Ingresó por Elvis Mosquera, mostró garra en la recuperación, sin embargo en el tiempo que jugó el DIM estaba volcado al ataque y el lateral antioqueño se quedó atrás cuidando los pocos intentos de contragolpe de Boca Juniors. Al minuto 90 se equivocó devolviendo un balón al portero, lo que inició la cadena de errores forzados que generó el cuarto gol Azul y Oro.

Deinner Quiñones

6|El volante ex Jaguares ingresó en la última fracción de la segunda parte y ayudó bastante a Ever Valencia en el desequilibrio que abrió los espacios en la defensa de Boca, aunque no fue brillante su actuación la mejoría del DIM en el segundo tiempo tuvo que ver también con su presencia.

Jean Carlos Blanco

5|Ingresó en los últimos 5 minutos y su actuación no tuvo mayor relevancia en el partido. El ex Sofía entró en un punto en el que ya los dos equipos estaban cansados y el partido se mostró falto de ritmo por lo que el nacido en Cúcuta no pudo mostrar su fútbol.

En líneas generales el juego fue un buen termómetro para el Medellín que debutará este martes 24 de julio frente al Atlético Huila en el Estadio Plazas Alcid de Neiva a las 18 horas.