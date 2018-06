Puntuaciones, Deportes Tolima - DIM, por la Liga Águila

Google Plus

En partido correspondiente a la ida de una de las dos semifinales de la Liga Águila 2018-I, Deportivo Independiente Medellín cayó 1-0 con Deportes Tolima. El único gol del partido fue de Ángelo Rodríguez. La vuelta se jugará este domingo a las 5:30 p.m.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar.

David González

8| Está entre los mejores tres jugadores que tuvo el DIM contra Deportes Tolima. Gracias a su actuación en el arco ‘poderoso’, a su equipo no le marcaron más goles, además lideró la parte defensiva y habló fuerte cuando el partido lo requirió.

Jesús Murillo

5| Tímido para atacar en campo contrario y defender por su costado, así le fue al jugador de 24 años de edad, que no tuvo mucha presencia durante el partido, no apareció mucho y no marcó mucha diferencia.

Hernán Pertúz

6| Atento en la marca, aunque por momentos se vio muy descoordinado en el momento de hacer los relevos defensivos a sus compañeros. Asimismo, se vio comprometido en el penalti que no le sancionaron al rival, por una suya en el área.

Jorge Segura

5| No midió bien los tiempos en el momento de recuperar balones, por eso, en más de una ocasión, el Deportes Tolima dispuso de tiros libres peligrosos en campo contrario, y en ocasiones estuvo mal ubicado en el terreno de juego.

Elvis Mosquera

5| Sin mucha novedad jugó contra el equipo que dirige Alberto Gamero, pues no se atrevió a atacar con velocidad y agilidad, en el momento de defender, le faltó más firmeza e inteligencia para hacer esta última labor.

Wilmar Parra

5| No le aportó mucho a su equipo en marca y en la distribución del balón en la zona de volantes. En la mayoría del partido, dejó prácticamente sólo a Didier Moreno en el trabajo de recuperación.

Didier Moreno

8| Como ha sido constante durante la mayoría del semestre, Didier fue el líder en el momento de recuperar balones, distribuirlos y echarse el equipo al hombro, no sólo en lo futbolístico, también hablando y ubicando a sus compañeros en la cancha.

Leonardo Castro

8| Sus ganas de dejarlo todo en la cancha no fueron la excepción en este partido, porque nunca dio por perdido ningún balón, recuperó balones en la zona de volantes, hizo relevos y fue rápido para ir hacia la ofensiva.

Andrés Ricaurte

6| Fue muy intermitente en su labor de creativo, porque apareció para conducir, llevar el equipo hacia adelante, pero le faltó siempre el socio para tocar el balón e hizo una jugada demás en algunos momentos.

Javier Calle

5| Discreto en todas las funciones, sobre todo en ataque. Durante todo el partido no apareció casi nunca para atacar a la defensa contraria, poco encaró a los rivales y no ofreció nada diferente en el ataque.

Germán Cano

7| Aunque corrió todos los balones, los disputó con fortaleza y ganó en más de una ocasión, pero no fue suficiente para marcar diferencia, porque sus compañeros no le hicieron llegar el esférico como lo amerita un delantero.

Daniel Cataño

5| Desde que ingresó en el minuto 55 del partido, por William Parra, no marcó diferencia en la cancha, no apareció como en otras ocasiones y su labor fue más que discreta en el estadio ‘Manuel Murillo Toro’.

Mauricio Gómez

5| Su labor no fue muy clara, por momentos fue confusa y no se ubicó bien en la cancha. No atacó y tampoco defendió con talante y rapidez, aprovechando que es extremo.

Yulián Anchico

S/C