Alexis Henríquez: "Tenemos una bonita oportunidad"

El capitán verdolaga conoce el estadio capitalino como si fuera su segunda casa. Alexis Henríquez se mostró animado de enfrentar a Santa Fé en El Campín y sabe que, de ganar, el equipo enderezará el camino que inició torcido en propia casa: "Siempre es bueno jugar en Bogotá, es una plaza muy buena. Todos sabemos en el equipo que estamos y lo que significa jugar en Nacional. No arrancamos bien pero tenemos una bonita oportunidad para recuperar los puntos que perdimos en nuestra casa".

Atlético Nacional lleva muchos años pregonando una idea clara de juego; es un equipo que le gusta imponer condiciones y mantener la posesión del balón. Henríquez manifestó que no negociarán su estilo y que así saldrán a buscar una victoria como visitantes: "Nosotros no cambiamos nuestra idea de juego porque nos sentimos cómodos jugando así; no salieron bien las cosas frente a Tolima y hay que darles mérito, pero todos los rivales son diferentes. Nosotros vamos por los 3 puntos."

El ídolo verde conoce bien el juego del rival y sabe donde encontrar las mejores cualidades del adversario para neutralizarlas: "Siempre trabajamos para anular las fortalezas del equipo contrario y aprovechar sus debilidades. Hay que estar muy atento a la pelota quieta porque es una característica del juego que siempre han tenido y pueden sacar ventaja asi."

El líder del equipo salió a respaldar a sus compañeros, sabe que retomar el nivel luego de las vacaciones mundialistas es difícil, pero confía en el talento del equipo y espera llegar pronto al nivel que les permitirá pelear la estrella: "Cuando uno no está bien tiene que decirlo, no se puede negar, pero es el primer partido y no hemos tenido muchos minutos de juego. A unos les cuesta más que a otros y con el correr de la liga vamos a tomar ritmo de competencia."