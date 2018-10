¿Por qué sufre el Cali sin Didier Delgado?

Ha pasado la mitad del semestre para el Deportivo Cali, le queda solo la Liga Águila, donde se encuentra un poco descolgado y la Copa Sudamericana, donde espera rival capitalino en cuartos de final.

Sin embargo, la ausencia de Didier Delgado preocupa a más de uno en el Cali. Delgado es velocidad, salida constante por la banda y aporta en el marcador para los verdiblancos. Hasta su lesión, Delgado venía siendo el jugador más regular del Cali en este semestre.

En la competencia nacional, el tándem Angulo- Delgado es uno de los más letales en la competencia liguera. Los dos jugadores se entienden de maravilla y le proporcionan mucha salida a Pelusso por la derecha.

Sin Delgado, Pelusso se ha visto obligado a tirar por la derecha a Nico Benedetti, quien si bien trata de cumplir con el trabajo, no tiene la capacidad y despliegue que brinda Didier. Así lo reconoce Pelusso: “Hay jugadores que cuando no están en un equipo, no tienen sustituto”.

Delgado en Liga ha disputado 8 partidos, 626 minutos en cancha, un gol y no tiene asistencias, sin embargo, su distribución del balón en lo más interesante de su juego. El 74.1% de sus pases los ejecuta de mitad de cancha para adelante.

Para su entrenador, con Delgado puede jugar de una forma, pero sin él toca cambiar su sistema de juego, así lo manifestó: “No tenemos un jugador de las características de Didier Delgado, que corre de banda a banda, con la intensidad que desarrolla. Entonces, tenemos que jugar de otra manera. Se ha extrañado, porque con él y con Mosquera, por izquierda, teníamos un juego muy fuerte por las bandas”.

La escasa profundidad del Cali en los últimos partidos, hace que se extrañe demasiado a Delgado, tanto es así que se han anotado apenas 5 goles en los 5 últimos encuentros oficiales. Pronto y urgente, se necesita la recuperación de Delgado para la mejoría ofensiva de los verdiblancos.