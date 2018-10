“Germán Cano es un gran jugador, no le podemos dar espacios”: Diego Braghieri

<p>De sus pies, nació la jugada para el gol que le dio la victoria al Atlético Nacional sobre Leones FC en la semifinal de ida de la Copa Águila. A punta de carácter, Diego Braghieri se está ganando un lugar en el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera.</p> <p>Previo al Clásico Paisa 298, el argentino habló con los medios de comunicación, donde destacó las virtudes del rival, pero también anticipó las ganas que tiene el grupo de afrontar este compromiso y conquistar una victoria que les asegure un lugar en el grupo de los ocho. </p> <p>“Es un partido aparte, todos lo queremos jugar. Esto tiene un plus, necesitamos ganar y seguir sumando de a tres”, expresó el ex Lanús y Arsenal quien vive su primera experiencia internacional jugando en Colombia.</p> <p>Sobre su paisano, el delantero Germán Cano, Braghieri lo conoce y sabe la importancia de no dejarle espacios para que el ariete siga sumando goles con el ‘poderoso’. “Todos sabemos el gran jugador que es Germán Cano, es un gran jugador que no le podemos dar espacio, hay que achicarle y no dejarlo que haga sus movimientos”, remarcó.</p> <p>En cuanto a la hinchada, reducida mañana por ser visitantes en el derby antioqueño, Diego confía en el apoyo de los hinchas que vayan mañana al Atanasio.</p> <p>“Estamos más que agradecidos con nuestra gente. El otro día con Leones, con la lluvia que cayó, mucha gente nos acompañó y eso nos puso muy contentos”, comentó.</p> <p>Además, “va a ser un clásico muy lindo, sé que las entradas que le den a la gente de Nacional las van a comprar todas”, concluyó.</p> <p>121 victorias cuenta Atlético Nacional por liga en el Clásico antioqueño, el último lo ganó 2-0 con goles de Dayro Moreno y Vladimir Hernández. </p>