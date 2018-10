Hernán Darío Herrera: “Con el resultado en contra, hicimos varios cambios pero no nos alcanzó”

Con un juego intrascendente tanto defensivo como ofensivo, Atlético Nacional cayó anoche 1-2 con Independiente Medellín y se complica en la tabla de posiciones buscando un lugar en los ‘playoffs’ de la Liga Águila 2018-II. Pese a reaccionar tras irse 2-0 abajo y aunque terminó dominando las acciones, el equipo 'verdolaga' se fue con las manos vacías.

Al final del partido, el técnico encargado Hernán Darío Herrera habló sobre este encuentro y lo que viene en la Copa Águila contra Leones y en la Liga frente al Deportivo Cali.

“Hay que valorar lo que hizo el rival, en el primer tiempo Medellín nos presionó y no nos dejó jugar. Luego nos contragolpeó en el segundo gol. Tras el resultado en contra, hicimos varios cambios pero no nos alcanzó”, expresó el timonel.

Además, “en el segundo tiempo hablé con los jugadores, tuvieron más tranquilidad y dominio de la pelota, luego los marcaron y aunque apretamos no nos alcanzó para ganar. El ingreso de Juan Pablo Ramírez fue muy bueno, ojalá me siga mostrando ese juego”.

El ‘verde paisa’ no contó con fortuna, el tiro en el palo de Gustavo Torres y la lesión en el tobillo de Gonzalo Castellani, fueron dos factores que en otra tarde podían cambiar la historia.

“La lesión de (Gonzalo) Castellani nos hizo mucho daño, estaba jugando bien pero le llegó esa lesión de tobillo que significó un cambio en nuestro sistema de juego. Con la entrada de (Yerson) Candelo no nos hizo un gran efecto en el juego y ahora queda mejorar para lo que viene”, remarcó.

Herrera reconoce la dificultad que ha tenido para armar el equipo, la cantidad de partidos y las lesiones han sido elementos de los que el técnico se queja a la hora de elaborar un esquema sólido.

“He tenido muchos inconvenientes en el mediocampo, (Jorman) Campuzano se lesionó, ahora se lesionó Castellani. Esperamos que se recupere otros jugadores como Aldo (Ramírez) para que el medio esté mejor”, comentó.

No solo en el medio, el ataque sin un jugador como Steven Lucumí quien vive un buen momento le hizo mella en este juego, sumado a que no incluyó a Omar Duarte, un delantero que podía darle más alternativas a la hora de definir. Sin embargo, para Hernán Darío “al no tener a (Steven) Lucumí me tocó emplear otras variantes de juego. Debemos pensar en lo que viene contra Leones y el Deportivo Cali. Queremos recuperar jugadores y que podamos sacar mejores resultados”, sustentó.

Ante lo mostrado por Juan Pablo Ramírez en los pocos minutos que actuó, Herrera se pronunció que “el volante creativo es Aldo Leao Ramírez, Juan Pablo (Ramírez) es una posibilidad, necesito que me demuestre para poder jugar con un ‘10’ en el equipo”.

Volviendo al esquema de juego, el ‘arriero’ explicó que “hemos trabajado mucho la amplitud, el juego por bandas. Contra Medellín jugamos mucho por el sector derecho, pero nos faltó ser más finos en ese centro para el gol”.

Finalmente, hizo un anuncio poco alentador en el equipo que se juegan partidos definitivos en esta última parte del año. “Nos falta más liderazgo en varios jugadores, necesitamos un líder que esté tranquilo. Yo tranquilicé a (Alexis) Henríquez. En el segundo tiempo tuvimos más la pelota y eso fue importante para desarrollar los partidos que vienen”.