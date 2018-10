"Estamos en Nacional y queremos ser campeones": Jorman Campuzano

Catalogado como el mejor refuerzo de Atlético Nacional este año por su proyección y su nivel futbolístico, Jorman Campuzano buscará su tercera final en el equipo ‘verdolaga’. Eso sí, no solo quiere ser finalista, va por el título, el primero en su carrera profesional.

La ambición de este joven va acorde con el favoritismo que tiene en la semifinal de la Copa Águila 2018, donde enfrentarán mañana a Leones, serie que va ganando 1-0.

"No solo queremos ser finalistas, estamos en Nacional y queremos ser campeones. Volver a una final es un sueño, en mis cuatro años de carrera no he levantado un título y esta sería una linda posibilidad", expresó Campuzano.

A pesar de ese anhelo, Jorman pone los pies en la tierra y reconoce el mal momento que pasa su equipo. "No nos estamos sintiendo cómodos y me incluyo porque hago parte del sector defensivo, los errores nos están costando puntos y eso es complicado. Debemos mejorar en todas las líneas para lo que viene", remarcó.

“Estamos pasando un mal momento, hasta en la tenencia de la pelota. Esperamos mejorar el desempeño en los partidos que vienen”, agregó.

Analizando el rival, Campuzano dijo que “Leones es un equipo con mucha tenencia de la pelota, debemos tener paciencia en este partido, aumentar la ventaja que tenemos y clasificar a la final”.

Además, confía en que Juan Pablo Ramírez pueda ser titular y mostrar su juego como el clásico antioqueño. “entró concentrado en los últimos minutos, el juego nuestro cambió, para el partido contra Leones lo vamos a necesitar mucho”, remarcó.

En cuanto al presente, espera regresar a la Selección Colombia, “vengo de superar una lesión de 16 días, espero volver a mi nivel y seguir cumpliendo el sueño de vestir la camiseta tricolor”, contó.

Finalmente, habló sobre Hernán Darío Herrera y su disposición táctica como volante central o que haya doble contención en esa zona. “Es la manera de jugar el profe, yo respeto las decisiones que toma y si en este momento ve que debemos jugar así yo cumplo sus órdenes”, concluyó.