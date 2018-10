Fernando Castro: "El equipo no jugó ni un 70% de lo que venia realizando"

América registró su segunda caída consecutiva, duelo en el cual inicio ganando con el tanto de Fernando Aristeguieta; pero en los últimos minutos del encuentro el poderoso de la montaña supo revertir el duelo a punta de pundonor y entrega en el campo de juego, estado que no supo manejar el cuadro escarlata, dejando así pasar la chance de acercase el grupo de los 8.

Se le preguntó a el estratega manizalita, cuales creían que eran las causas del por qué su equipo había caído en los últimos minutos del encuentro, a lo cual el DT respondió que debía hablar con sus dirigidos y analizar qué era lo que había sucedido, además también añadió que se realizó un plan de juego en la semana el cual no salió.

Por otra parte, se le consultó a Fernando Castro por la defensa la cual es uno de los puntos débiles del equipo, debido a que es por este sector que se han escapado resultados en los últimos partidos, a lo cual respondió lo siguiente: En los 7 partidos anteriores me llenaron, pero hoy vi muchas cosas que no le había visto al equipo y ahí esta el resultado 2-1 en contra, entonces yo tengo que hablar con el plantel, yo pienso que hoy el equipo no jugó ni un 70% de lo que venía realizando.

En cuanto al tema numérico para clasificarse a los playoffs, el pecoso Castro aseguró que su costumbre es ir partido tras partido, porque él no escoge encuentro para sacar un resultado positivo, ya que él considera que América debe depender sí mismo para ingresar al grupo de los 8 y ganar todos los partidos restantes para certificarse su ingreso a las finales de fin de año.

De esta manera, América de Cali se prepara para lo que será el duelo ante su clásico rival el Deportivo Cali, con la firme intención de sacar los 3 puntos que le permitan acercarse a su la clasificación a los playoff, este duelo se jugará el jueves a las 18:00h en el estadio de Palmaseca.