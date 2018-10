Fernando Castro: "Yo no me voy preocupado con el equipo, América fue superior al Cali"

América de Cali continúa su mala racha en esta Liga Águila 2018-ll, esta vez, con una dolorosa derrota frente a su tradicional rival de patio por 1 a 0. Si bien la posesión del balón y la cantidad de remates fueron items en los que el cuadro escarlata fue superior, al final el Deportivo Cali, en su estadio, se llevó los 3 puntos que lo dejan momentáneamente a solo 2 unidades de la zona de clasificación a los playoffs.

Concluido el partido, Fernando El Pecoso Castro asistió a la rueda de prensa en la que, entre otras cosas, expresó su conformidad con la actuación del equipo a pesar de la derrota.

"Quería ganar, pero me voy tranquilo porque el equipo rindió futbolística y físicamente", declaró el entrenador escarlata en referencia al manejo de la pelota que tuvo su conjunto durante largos tramos del partido. Los diablos rojos tuvieron un 53% de posesión y efectuaron 349 pases, 39 más que su rival.

Además rescató la postura de sus jugadores en el terreno de juego y, aunque no llegó el gol, América creó situaciones como para irse en ventaja cuando, por ejemplo, Héctor Quiñones entró al área desde la banda izquierda y remató al arco de un Camilo Vargas muy seguro quien la desvió al corner. "Yo no me voy preocupado por el 1 a 0, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero creo que nosotros fuimos más, propusimos más, pero no la metimos y ellos sí".

A pesar del gol sufrido producto del cabezazo del capitán azucarero, Andrés Pérez, Fernando Castro respaldó la actuación de la defensa, en especial la del zaguero argentino Diego Herner quien de a poco vuelve a tomar ritmo de competencia tras su lesión: "Es un jugador maduro y de experiencia. Hoy el equipo tuvo un buen nivel defensivo. Hoy es de respetar y aceptar el trabajo de Herner. No desentonó".

"Ustedes tienen que entender, y suena a disculpas y al mismo sermón, pero cuánto llevo yo aquí. Llevo un mes y medio", declaró también el DT del América y, a pesar de que el equipo está a 8 puntos de la zona de playoffs, concluyó: "no pierdo la fe de estar entre los 8".

Con el objetivo principal de romper la mala racha y volver a ganar después de más de un mes sin victorias, América y El Pecoso enfrentarán a Rionegro Águilas este domingo desde las 6:00p.m., en el Pascual Guerrero.