"En esta final cualquier cosa se puede presentar": Luis Fernando Montoya

La historia entre Atlético Nacional y Once Caldas ha estado entrelazada por jugadores y momentos inolvidables, el de esta noche, será el más significativo, por ser una final y porque el honor de los dos únicos equipos colombianos campeones de la Libertadores está en juego cuando ruede la pelota en el Atanasio.

Jugadores y técnicos han marcado etapas importantes en 'verdes' y 'albos', uno de ellos es Luis Fernando Montoya, el 'campeón de la vida' habló con RCN donde palpitó el momento de ambos equipos, cómo llegan y lo que viene en la noche de Medellín.

"Nacional tiene mucha jerarquía, cuenta con jugadores que han vivido muchas finales. Once Caldas viene jugando muy bien, lastimosamente el partido en Manizales lo dejaron empatar y les faltó esa jerarquía para cerrar el juego. De todas maneras, esta final será un partido que cualquier cosa se puede presentar", remarcó.

Montoya sigue con buen ánimo, sabe que en su vida la resiliencia ha sido fundamental para continuar adelante. "Uno aparentemente dice que fueron 14 años, fue mucho para unos, pero para mi fue el día de ayer. Ahí podemos empezar, nosotros no nos podemos dejar vencer por cualquier dificultad que nos puedan llegar a vencer. Me apoyé en mi familia, en las terapias, en mi hijo, mi esposa para seguir adelante", comentó.

Además, "mi recuperación va muy bien en la parte de fisioterapia, lo del exoesqueleto es un proyecto, no es una realidad. Yo tengo un aparato que me ha dejado ponerme de pie, pero eso todavía tiene que mejorarse. La recuperación va lenta pero muy bien".

Finalmente, tocó el tema de la Selección Colombia y qué técnico puede estar al frente, para guiarlos en un nuevo camino a Qatar 2022.

"A mi me gusta un técnico colombiano, nuestro país ha tenido seis técnicos que han pasado por Mundiales, entonces porqué razón hay que buscar un técnico en otro país. Me pongo como ejemplo aunque no debería, pero en mi primera experiencia en la Copa Libertadores, supe sortearla y ganarla ante técnicos muy buenos como Vanderlei Luxemburgo, Carlos Bianchi, rivales de mucha experiencia, de mucho recorrido, esto me da pie para concluir que los técnicos colombianos somos muy buenos y hay que darles la oportunidad", concluyó.