Fotomontaje: VAVEL Colombia Previa América de Cali vs Once Caldas: Una 'mecha' eliminada recibe a Once Caldas clasificado

América de Cali vs Once Caldas || Domingo 4 de noviembre de 2018 || 18:00 horas || Partido válido por la fecha 18 Liga Águila 2018-II || Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali || Transmite: Winsports || Los diablos rojos reciben al Once Caldas luego del empate 0-0 ante Junior,el cual le significo quedarse fuera del grupo de los 8, mientras que el cuadro manizalita ya se encuentra en los playoff de fin de año, gracias a la victoria 2-0 a Atlético Nacional en la jornada anterior.