Puntuaciones en Independiente Medellín tras el empate en su visita al Deportivo Pasto

La fecha 18 de la Liga Águila II enfrentaba a dos equipos con distinto presente en el balompié colombiano. De un lado el local Pasto, ya eliminado y recientemente salvado del descenso; y por el otro el Deportivo Independiente Medellín, que tras 6 victorias seguidas venía ya clasificado a buscar colarse entre los 4 primeros para ser cabeza de serie.

El juego se tornó algo brusco por el estado de la cancha y la presión alta del conjunto Volcánico no dejó salir en gran parte del partido al Rojo, que no jugó tan bien como venía acostumbrando a su afición, pero con su categoría logró sacar un punto a domicilio en el Departamental Libertad.

Un 1 a 1 que reparte igual cantidad de puntos para que el Pasto sume pensando en el descenso del 2019 y para que el DIM acumule en Liga así como en la tabla de reclasificación que lo tiene encendido buscando un cupo a Copa Libertadores. A continuación, VAVEL te trae la calificación de los jugadores Poderosos en el partido contra el equipo Volcánico.

David González: 9/10

Inmenso, "el Rockero" esta vez no sacó su arco en ceros, pero fue figura indiscutible del encuentro, atajando 4 opciones claras del Pasto y un penal que ahogó el grito de gol del equipo nariñense.

Jesús David Murillo: 9/10

Nos sigue acostumbrando a buenas actuaciones en la retaguardia, el ex Patriotas fue el líder de la defensa y se lo vio rápido y recio en los cierres para corregir los errores de la primera línea de volantes del DIM que anduvo como fantasma por el Departamental Libertad

Hernán Pertuz: 7/10

No fue su mejor noche, sin embargo el barranquillero no desentonó en la zaga Poderosa que tuvo mucho trabajo en Pasto. Pertuz se vio bien secundado por su compañero Murillo en marca.

Elvis Perlaza: 7/10

El lateral derecho aporta bastante en salida, sin embargo en defensa no mostró un buen retroceso y dejó en apuros a Jesús David Murillo. Perlaza en ataque colaboró enviando centros al área y mostrándose siempre como opción de pase por la banda derecha.

Sebastián Macías: 6/10

Distinto a su nivel de los dos anteriores juegos Macías sufrió en marca por la izquierda, nunca logró descifrar el uno dos que le hicieron los volantes y extremos del Pasto y por su banda fue por donde más se aproximó el conjunto Volcánico. El canterano del DIM sin embargo, no negocia nunca el esfuerzo y la lucha, se entrega honestamente por su equipo y pese a las dificultades para salir que tuvo su equipo, siempre intentó darle salida al Rojo por su banda.

William Parra: 6/10

Fue extraño el nivel tan bajo de un Parra ya afianzado en la titular del DIM. Se vio lento, llegó tarde a los cierres frente al rápido equipo pastuso que nunca vio a Parra como un problema para su estrategia ofensiva, la única forma con que el "6" Poderoso frenó los embates Volcánicos fue con faltas en la zona medular.

Larry Angulo: 6/10

El caleño fue un fantasma en el estadio de Pasto. Angulo, designado para ayudar en marca y ser la salida clara del DIM hacia la parte ofensiva, estuvo impreciso en los pases, poco colaborativo en la media cancha y su actitud no fue la de otros partidos. Tendrá que recuperar su mejor nivel de cara a los cuartos de final de la Liga Águila.

Andrés Ricaurte: 8/10

Sigue siendo la guía del DIM. Pese a que ofensivamente el equipo no tuvo su mejor partido, Ricaurte no dejó de luchar y siempre que le llegó un balón limpio a sus pies intentó armar el ataque Poderoso; sin embargo, esos balones limpios no le llegaron con mucha frecuencia y por ratos estuvo desaparecido del campo de juego. Estrelló un balón en el palo en el minuto 82 e hizo el pase que culminó en el penal para el gol Rojo

Brayan Castrillón: 8/10

El juvenil sigue afianzándose en el Rojo, esta vez su presentación fue intermitente dada la dificultad en salida que tuvo el DIM, sin embargo, Castrillón siempre fue peligroso por la banda derecha para la defensa pastusa, además mostró muchas ganas y generó un par de oportunidades detenidas por el portero del Pasto.

Juan Fernando Caicedo: 8/10

Intentó siempre asociarse con sus compañeros, fue incisivo y generó problemas en la defensa del Pasto, lo cual llevó a que le cometieran el penal que adelantó al Rojo en el partido, Caicedo es un gran acompañante para el goleador Germán Cano.

Germán Ezequiel Cano: 9/10

Un gol más para la cuenta del "Matador" y suma ya 16 goles en el actual torneo. El ariete argentino cambió por gol el penal, se movió por los últimos dos cuartos de cancha buscando confundir a la zaga nariñense lográndolo en algunas ocasiones. Tuvo una chance muy clara para lograr la victoria para el DIM pero después de una hermosa jugada fue el portero del Pasto quien impidió un golazo de antología para el goleador nacido en Ezeiza.

Luis Luna: 7/10

Pese a que el rendimiento del volante ecuatoriano sigue dejando mucho que desear, entró a los 50 minutos para corregir los errores en marca de William Parra y por momentos lo hizo, quizás en eso ayudó la necesidad del cuadro Poderoso que llevó a sus compañeros a esforzarse más en la recuperación. Sigue en deuda con el Rojo de Antioquia

Yulián Anchico: 6/10

Entró a los 54 minutos para hacer bien la tarea que Larry Angulo no había cumplido, sacar el balón limpio hacia la parte ofensiva y ayudar en la marca. Sin embargo, no fue muy buena su tarea en ninguno de los dos frentes, a ello se le suma el penal cometido que por poco le da los tres puntos a los del Galeras. Anchico sigue en deuda con el DIM.

Javier Calle: 6/10

Ingresó a los 74 minutos por Juan Fernando Caicedo, el plan era darle mayor acompañamiento en la creación a Andrés Ricaurte, y si, Calle le dio mayor volumen al medio campo del DIM, sin embargo pasó sin pena ni gloria por el blando campo del estadio de la capital nariñense, su fútbol sigue siendo intrascendente y está lejos por ahora de ser el Javier Calle que en 2009 y 2014 brilló con el Rojo para llamar los ojos de la MLS.

Pensando en Envigado

En la próxima fecha, la última del Todos Contra Todos, el DIM recibirá al Envigado en el Atanasio Girardot en horario por definirse. El equipo de Octavio Zambrano debe pasar página del partido en la siempre difícil ciudad de Pasto y volver a las 7 pasadas actuaciones donde mostró buen fútbol y afianzó la nómina que lo tiene clasificado ya para las finales de la liga y muy cerca de lograr el cupo a Copa Libertadores en la tabla de reclasificación.

Para este juego, el Medellín no podrá contar con su motor en la medular Andrés Ricaurte, así como con los volantes Luis Luna, Larry Angulo y Yulián Anchico ya que todos estos jugadores purgaron en Pasto el tema de la acumulación de amarillas para llegar en limpio a los cuartos de final de la Liga Águila 2018 - II.