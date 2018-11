El preparador físico de la plantilla profesional, Carlos Tabares Duarte, dialogó con el programa Mi Nacional radio.

El PF se refirió sobre varios temas, primero habló de la actualidad y los trabajos que adelante el equipo: “Ha sido muy dura la situación de no poder estar en las finales de la Liga, pero esa no puede ser la excusa para no continuar con el trabajo y más aún con un cuerpo técnico nuevo, donde es importante cada minuto para optimizar y desarrollar la idea del nuevo DT, vamos a maximizar el recurso de tiempo para poder desarrollar todo el modelo de juego de cara al proyecto 2019”.

La plantilla realizará trabajos hasta la primera semana de diciembre, tiempo donde finaliza la competencia de nuestra Liga.

Tabares Duarte habló del cronograma de trabajo para lo que resta de la temporada: “Entrenaremos hasta el 7 de diciembre, donde tendremos aproximadamente 22 sesiones de trabajo hasta el final de esta temporada. Regresaremos entre el 3 y 4 de enero, lo que nos permite tener entre 10 y 12 sesiones de entrenamiento previo al torneo Fox Sports como parte de la pretemporada, para encarar la primer fase de la Conmebol Libertadores y el inicio de la Liga 2019".

"Estamos aprovechando cada instante para poder desarrollar la idea del cuerpo técnico, pero a la vez satisfechos por el trabajo de los deportistas”. Ante la llegada de los jugadores que se encontraban a préstamos en otros equipos de la Liga y el Torneo Águila, señaló: “Desde el miércoles estamos estructurando el grupo que llegó, ocho juveniles que llegaron del Real Santander con los cuales ya se inició un programa de nutrición y evaluaciones médicas para tomar decisiones al futuro inmediato de estos deportistas”.

Finalmente Tavares habló de las recomendaciones técnicas para los jugadores y los días que tendrán descanso: “Con los jugadores de mayor experiencia ya saben cómo manejar ese periodo transitorio, en pro de potenciar sus capacidades atléticas, con los jóvenes es fomentar y motivar a través del entendimiento y al educación. A los juveniles les damos recomendaciones del día a día para que puedan realizar y ejecutar durante este periodo”.