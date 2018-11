"Todavía no ganamos nada, hay que seguir y solo queda un paso más": Germán Cano

El Deportivo Independiente Medellín volvió a remar a contracorriente y se repuso a la adversidad del juego de ida en las semifinales de la Liga Águila en el empate como local frente al Deportes Tolima. El Poderoso de la montaña ganó dos a cero en el Manuel Murillo Toro con un nuevo gol de su capitán y goleador Germán Ezequiel Cano.

El ariete argentino valoró el trabajo de todo el plantel tras lograr el regreso a la gran final con el equipo de sus amores: "La verdad una alegría enorme poder llegar a esta final, realmente lo buscamos, lo soñamos y se nos dio por el trabajo y el sacrificio de cada día, el equipo demostró que estamos para cosas grandes; todavía no ganamos nada, hay que seguir y solo queda un paso más"

Cano habló también del desarrollo del juego que el Rojo sorteó bien frente al mejor equipo del año en la reclasificación: "Lo importante era aguantar el marcador el primer tiempo, el cero en nuestro arco y en el segundo tiempo poderlo contragolpear, así fue y realmente lo hicimos con goles, metió gol "Caice" que era importante y yo también".

Comenzando la segunda parte se dio un hecho curioso en el partido, el juez Luis Sánchez del Valle del Cauca invalidó un gol de Ricaurte luego de haberlo cobrado como legítimo tras una mano del mismo Germán Cano - "Si, fue mano, yo se lo dije al árbitro: Me toca en la mano pero aquí no hay VAR hermano y usted cobró gol, él tenía la duda de cobrarlo o no y yo le dije que sí, que la había tocado con la mano", recalcó el "Matador".

"Si no fuera por todo el equipo Germán Cano no llevaría los 18 goles que tiene hasta el momento"

Con el gol anotado frente al Pijao, el delantero nacido en Ezeiza ajustó 18 tantos en el presente torneo, se aseguró una nueva bota de oro como goleador del torneo con Independiente Medellín y valoró de esta forma su logro: "Así es, lo buscaba, lo soñaba, con ayuda de todo el equipo; muy emocionado porque la verdad que cuesta mucho llegar hasta acá".

Para el Poderoso no fue fácil llegar a la final y cuenta de eso da el atacante argentino: "Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, la estamos buscando y esperemos que podamos llegar a la séptima estrella".

Muestra de las dificultades de las que ya sabe reponerse el Poderoso fue el partido de esta noche - "Si así es, sobre todo la que tuvo Cataño en el primer tiempo que pega en el travesaño y esas cosas dicen algo, realmente falta todavía y hay que seguir", puntualizó el goleador.

Sigue haciendo cuentas históricas con sus goles

El "14" del Poderoso, no sólo se coronó como goleador del torneo por cuarta vez con Independiente Medellín, sino que además tiene cuentas que sigue al acecho cada que pisa un estadio vestido de cortos: Tiene en la mira los 19 goles de Miguel Ángel Borja con Cortuluá en 2016-I, el récord máximo de goles en torneos cortos de la liga colombiana; no obstante, el "Matador" y la hinchada del DIM cuentan con mucho entusiasmo y cada vez más de cerca los goles de Germán Cano quien tiene en la mira la marca máxima de goles en la historia del Decano, una marca de 92 goles que ostenta hasta el momento el también argentino José Vicente Grecco, quien lo lograra allá por el año de 1955.