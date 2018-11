Octavio Zambrano: "Motivación a este equipo no le falta"

Deportivo Independiente Medellin se clasificó a la gran final de la Liga Aguila 2018-2, en su análisis el Ecuatoriano Zambrano habló del rendimiento de su equipo y lo que espera al enfrentar al Junior de Barranquilla por la estrella de fin de año.

Un partido intenso digno de una semifinal se vivió en el estadio Manuel Murillo Toro y sus tribunas repletas de Ibaguereños, Zambrano resaltó la actitud del hincha del vino tinto, "Quiero aplaudir la hidalguía de la gente Tolimense, aun su equipo perdiendo el partido, en los camerinos yo escuché aplausos por una faena que fue difícil".

En cuanto al desarrollo del juego, se notó con un análisis del segundo tiempo mucho mejor al primer tiempo, en el entretiempo se dieron algunos cambios y una charla que se vió reflejada, "La salida de Castrillon era para contener Albornoz", el lateral izquierdo del Tolima se mostró con muchas libertades en el primer tiempo y complicó al DIM. "Fue vital la organización que tuvimos en el campo, el volumen de ataque por bandas no nos estaba dando resultados y decidimos atacar por el medio", declaró Zambrano en cuanto a su modelo táctico.

"A los fanáticos del Deportivo Independiente Medellin le puedo decir que mañana nos recuperamos e inmediatamente empezamos a trabajar para poder dar la vuelta en el Atanasio, es nuestra consigna", se refirió a la ilusión que tiene la hinchada del poderoso, el cuerpo técnico y los jugadores de obtener la séptima estrella.

Se destaca el cambio táctico que realizó Zambrano en el entretiempo que fue clave para la victoria, aun así, se toca el tema del animo que tiene el equipo, los lideres como Caicedo, Cano, Gonzalez están convencidos de lo que puede alcanzar el equipo, "Motivación a este equipo no le falta, gran parte de lo que nos ha traído a esta instancia es la inclaudicable convicción de los jugadores que esto está para nosotros... Sabíamos que era un partido dificil se los mencione a los jugadores en el entretiempo estaba convencido que íbamos a ganar, el fútbol es así".

En cuanto al gol anulado a Ricaurte, "Los por menores como tal no los sé, uno de los asistentes del arbitro le dijo al arbitro que hubo una mano, yo soy un proponente del VAR pero el VAR no está funcionando... En mi opinión la persona que hizo esa decisión estaba demasiado lejos, hay mucha tela que cortar pero no quiero hablar de eso... Junior es lo que ocupa mi mente en este momento".