Análisis VAVEL, América de Cali 2018-II: Gustavo Carvajal

La Liga Águila 2018-II estuvo llena de altibajos para los jugadores del América de Cali, quienes no lograron clasificar a los playoffs del rentado nacional. En esta ocasión, hablaremos de Gustavo Carvajal, y su aporte para el semestre del cuadro escarlata.

Gustavo Carvajal nació el 17 de junio del 2000 en Padilla, Cauca, y tuvo sus primeros minutos con el primer equipo en la pretemporada a inicios de este año, en enero, disputando la Copa Fox, en la cual América quedaría como sub-campeón.

Los diablos lograron ganar 3 de los 4 partidos de la naciente Copa Fox. Carvajal participó en dos de esos encuentros, en la victoria 2-0 ante el Cali y la victoria 0-1 ante Santa Fe. Siempre arrancando desde el banco de suplentes.

Ya, de forma oficial, hizo su debut en el profesionalismo el 18 de febrero, en el juego donde América derrotó 2-0 a Patriotas. En total, disputó 14 partidos en el año, la mayoría en el primer semestre.

En este segundo semestre, fue tenido en cuenta en varios encuentros. El primero de ellos en la caída 1-0 en el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, donde jugó 14 minutos. En los juegos posteriores tuvo más minutos: jugó 62 en la victoria 2-1 sobre Rionegro Águilas, jugó todo el partido donde América empató 0-0 con Junior, participó durante 44 minutos en el empate a un gol frente a Once Caldas y en último juego del semestre, ante La Equidad, jugó los 90 minutos.

No se ha logrado destacar ni mucho menos consolidar en el once titular, pero se espera que pueda ser incluso, la próxima gran transferencia de los 'escarlatas'. Se destacan sus convocatorias con la Selección Colombia sub 20, en donde ganó medalla de bronce en los juegos Sudamericanos 2018, en Bolivia, así como también la medalla de oro en los juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

Ha sido constantemente llamado a micro ciclos con la Selección Colombia sub 20 y eso habla muy bien de su parte.