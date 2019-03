Octavio Zambrano: "Fue un vibrante clásico lleno de opciones de gol para los dos equipos"

El Deportivo Independiente Medellín enfrentó la tarde del sábado a su eterno rival Atlético Nacional en un partido en el que oficializaba como local y sacó un valioso empate luego de ir perdiendo en dos oportunidades. El estratega del poderoso, Octavio Zambrano, analizó el juego en rueda de prensa, y esto fue lo que dijo.

"Pienso que fue un clásico jugado a pulso, los dos equipos tuvimos oportunidades claras y creo que fue un partido de ida y vuelta", además aunque el empate fue buena consigna para el equipo después de ver su arco caer en dos oportunidades al ecuatoriano le quedó un sabor agridulce al final y lo expresó así: "Me deja la sensación de que nosotros pudimos haber anotado el tercer gol; después del gol de Perlaza (Elvis) creo que en ese momento teníamos la emoción de poder hacer el tercer gol", además agregó que las malas decisiones tomadas en el último tercio fueron los que sentenciaron el empate y no la victoria.

"En el análisis final fue un buen partido, creo que hubieron partes altas y partes bajas, como en todo clásico es difícil enfrentar a un equipo como Nacional pero creo que lo hicimos con aplomo", recalcó el entrenador ecuatoriano.

Se refirió a los puntos débiles que se hicieron evidentes en el equipo y que el rival supo aprovechar en el transcurso del partido, incluso los dos goles llegan por la misma banda, esto fue lo que dijo: "Sin duda que ellos salieron con la consigna de atacar nuestro lado izquierdo, tanto Mosquera como Tipton no han estado al cien por cien por diferentes razones y por la salida de Macías que venía jugando muy bien" y es consciente de que "los dos goles básicamente fueron producto de incursiones en nuestro franco izquierdo", por lo que tendrá que trabajarlo bastante mientras vuelve Macías.

Hizo énfasis en defender a los jugadores que puso hoy por necesidad como Luis Tipton y Dairon Mosquera, sobre éstos dijo: "Está falto de ritmo (Dairon) porque venía de una molestia en su muslo y no queríamos arriesgarlo y un Tipton que no ha jugado desde el partido contra el Junior entonces es un largo tiempo, por ello está falto de ritmo. Con los dos jugadores al cien por ciento creo que hubiese sido diferente la situación".

Habló también de Larry Angulo, que viene en un bajón futbolístico que sorprende, debido a que hace tan solo unos meses era protagonista en este mismo equipo y su nivel era estupendo, pero en este nuevo año no ha podido levantar a tal punto que ha perdido la titular en varios partidos, así lo dice Zambrano: "A Larry hay que arroparlo, es un jugador joven, es un jugador que ha cometido sus errores, en este semestre no ha logrado validar lo que hizo el semestre pasado, pero creo que todo esto es un aprendizaje para él".

Además aclaró el tema de por qué a veces se nota que los cambios se demoran en producirse, y más cuando un jugador como Larry no se encuentra bien en cancha: "Cuando hacemos los cambios nosotros los hacemos en virtud de darle a los jugadores el tiempo necesario para que puedan inclusive cometer un error y poder salir de error, poder consolidarse aún cuando tal vez las cosas no están saliendo bien", y concluyó: "Yo no me he dado por vencido con Larry, él es un buen jugador y va a demostrar lo que es en un futuro, estoy seguro".

Elogió la fiesta que se vivió en el Atanasio con las dos hinchadas: "Un clásico en el Atanasio es algo totalmente diferente, es hermoso y yo solamente quiero felicitar a las barras porque vi una efusiva barra de Nacional y a nuestra barra la vi también exigente, punzante, es muy importante para nuestro deseo de hacer valer nuestra localía".

Habló también del problema que se vivió previo al clásico con Andrés Ricaurte y todo lo que dicho hecho afectó al equipo en el funcionamiento colectivo y en la planificación de la semana: "Durante toda la semana trabajamos con Andrés como parte del andamiaje del equipo, yo recibí una llamada a las once de la noche en donde fui notificado que no iba a jugar, entonces todo lo que preparamos con él no es que se derrumbó, porque uno siempre debe tener alternativas incluso nosotros la tenemos". Además añadió: "Yo no me ofusco por el hecho de que Andrés no haya jugado porque un técnico tiene que preparar un equipo para cualquier eventualidad. A mí no me toca que él no haya jugado, me toca la manera, el momento, el por qué, porque yo he examinado ese vídeo muchas veces y en mi opinión hubo contacto", y terminó también lanzando un 'reto' a cualquiera que quiera sentarse a su lado para analizar el video y ver si llegaban a la misma conclusión.

Por último se refirió a la gran actuación que tuvo William Arboleda en cancha, sustituyendo de buena manera las labores ejercidas por Ricaurte, así lo comentó: "William es un jugador polifuncional, en realidad la mayor parte de su carrera la ha jugado como volante de primera línea, es un jugador que puede jugar en cualquiera de las posiciones del medio campo, yo no descarto que en un futuro lo ponga en volante de primera línea, tiene muy buena salida y tiene un buen juego aéreo, además tiene una buena visión en cancha, nosotros estamos muy contentos con él, veremos como sigue progresando porque físicamente no está al cien por ciento".

Independiente Medellín volverá a jugar el próximo domingo cuando reciba la visita del Envigado a partir de las 4:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.