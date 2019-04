Germán Centurión: "Siempre será mi casa, voy a ser hincha de Santa Fe por siempre"

El pasado 11 de abril, el recordado defensa y gran referente de la séptima estrella para Independiente Santa Fe, Germán Centurión, dio una entrevista al medio radial MiSantaFe.Net donde comentó sobre su vida actualmente y recordó algunas anécdotas que vivió en el equipo cardenal: “Muchos partidos me han marcado con Independiente Santa Fe, pero nunca voy a olvidar que fueron los dos partidos de la final fundamentales, donde conseguimos la séptima, el primero lo jugué el segundo no por acumulación de tarjetas”.

También recordó el momento de tensión y de unión que se vivía en ese momento: “El partido en Pasto fue difícil y nos marcó, hubo muchos partidos que después nos consagraron en el sentido de que conseguimos los resultados después de pasar situaciones difíciles con el club, lo sacamos adelante, siempre con unión, siempre como una familia de ese grupo que teníamos. Hicimos un proceso de adaptación al club, luego aprender a querer el club, hubieron muchos detalles que fueron sumando y después a la larga conseguimos el objetivo que tanto quisimos”

También, habló sobre su relación actual con la institución y el cariño especial que siente por el club: “Nunca deje de seguir a Independiente Santa Fe, tengo muchos amigos; el utilero, el doctor, los dirigentes… dejé muy buena relación con todos, cuando me fui, me fui con un dolor tremendo pero sabía que era la hora de partir porque ya se había cumplido un ciclo”.

Además, recordó un momento doloroso para la hinchada en aquella final del 2013: “Llegamos a semifinal de Copa Libertadores, ganamos la Liga, al año siguiente perdimos la final con Nacional que fue el más doloroso, se cumplió un ciclo con la satisfacción del deber cumplido, siempre le voy a agradecer eso a la gran institución que quiero mucho y que en la adversidad aprendimos a quererlo”, con cariño comentó: “Siempre será mi casa, voy a ser hincha de Santa Fe por siempre, tengo un hijo que nació en Bogotá, todo me marca de esa gran institución que tanto quiero”.

También recordó con gracia anécdotas en el juego luego de que uno de los panelistas del programa le recordará esa anécdota inolvidable cuando se llevó al juez de línea en un clásico bogotano: “(risas) Los clásicos eran muy lindos, también tengo la marca de Toloza en la cara, que me partió la cara, me cogieron puntos en la cara porque casi me saca un ojo. Terminé de jugar igual, después de ahí me fui a cirugía plástica, me hicieron como tres cirugías en la cara y ni así se arregló eh (risas)”, “Pero bueno, eran partidos lindos, jugar cada partido con esa camiseta era muy mágico, especial, uno lo sentía y lo vivía, como dije siempre, recuerdo cada partido como si fuera ayer, lo disfrute muchísimo, los compañeros y amistades que deje en esa institución, gracias al fútbol tengo grandes amistades”.

Habló de sus futuros proyectos y su preparación para dirigir en un futuro algún equipo: “Cuando dejé de jugar fútbol lo primero que hice fue capacitarme. Ya me gradué de director técnico, ahora estoy adquiriendo experiencia para empezar, uno necesita de mucha experiencia, estoy empezando de abajo. Uno tiene que dejar huella de todo lo que aprendió en el fútbol con tantos cuerpos técnicos que tuve en mi carrera, algo tengo por enseñar a los más jóvenes".

“Sigo teniendo contacto con varios jugadores, nunca rompimos comunicación hicimos una gran amistad, casi hermandad con todos, tenemos grupo de WhatsApp, intercambiamos mensajes con Camilo, Roa, Ómar, Flota, el utilero Willi, el kinesiólogo, Rafael Montaña el médico… una amistad que perdura y va a seguir perdurando, el fútbol siempre nos va a unir de cualquier forma”.

Quisiera dirigir Santa Fe…

Un momento particular se vivió cuando una de las panelistas le hace el comentario: “En Santa Fe estamos buscando técnico podemos recibir la hoja de vida por ahora”, a lo que Centurión respondió con bastante firmeza y algo de gracia: “¡No, no, no, en este momento no soy el indicado! Tengo que prepararme, los quiero muchísimo pero en este momento no creo que sea la persona indicada, estoy empezando, tengo que preparar muy buenas armas para llegar a dirigir un equipo tan lindo como lo es Santa Fe”.

“A Santa Fe voy a volver algún día, así sea a mirar un partido tengo que volver, tengo que prepararme y capacitarme para que un club tan grande como Santa Fe se fije en mí y se interese en mis servicios”, comentó.

Finalmente concluyó con un mensaje a toda la hinchada cardenal y la crisis que vive actualmente el equipo:

“Lo que quieren es resultados, yo también hoy en día como hincha sufro pero siempre con la fe intacta de que vamos a salir de esa situación, de peores salimos, lo que pasa es que estamos acostumbrados a festejar títulos año tras año y ahora nos tocó sufrir un poco otra vez, pero vamos a salir de esta y vamos a levantarnos un poco más fuertes y creo que lo que viene para Santa Fe será muchísimo mejor no tengo ninguna duda, 'Centu' siempre está a la orden para cuando ustedes los necesiten”, y así finalizó la entrevista el central paraguayo.

Fotos tomadas de: @centu2