Juan Dinenno: "En este torneo el estar de primero u octavo no te asegura nada"

El club verdiblanco impuso su superioridad ante La Equidad, venciendo 2x0 en la cuarta fecha de la Liga Águila. El delantero argentino, Juan Ignacio Dinenno, autor del primer tanto habló en zona mixta sobre lo ocurrido en el partido y sobre lo que acontece en el equipo vallecaucano.

"Venimos trabajando desde el 4 de enero, con el objetivo de hacer respetar este club, esta institución que es muy grande, demostrándolo con juego y siendo protagonistas dentro de la cancha. Tuvimos buenos y malos momentos en el semestre pasado y creo que este semestre lo arrancamos con la misma ilusión y de la mejor manera", expresó el delantero.

Y es que aunque el Deportivo Cali ha logrado tres victorias y un empate en condición de visitante ante el Atlético Huila, los hinchas azucarero aún no se conforman con victorias y exigen una plantilla que les brinde mayor seguridad y calidad juego, ya que han expresado su inconformidad con algunos jugadores del plantel.

"Nosotros siempre estuvimos tranquilos de que el grupo tenía condiciones para sacar esto adelante, para seguir haciendo un buen papel este semestre, pese a las criticas y dudas por parte de hinchas y periodistas. Creo que lo estamos haciendo gracias al esfuerzo del día a día y al sacrificio grupal que tuvimos todos", dijo Juan Ignacio.

El delantero argentino, no marcaba gol desde el 20 de julio cuando el Deportivo Cali se enfrentó y logró vencer cuatro goles por cero a Jaguares. En esta oportunidad Juan Dinenno sobre el minuto 61 anotó el tercer tanto para el equipo verdiblanco. La hinchada exigia que su goleador apareciera más de seguido y esto le generaba presión al jugador de 24 años que sentía que no estaba haciendo las cosas bien. En la cuarta fecha logró volver al gol, pesé a errar un penal, Juan Ignacio se retractaría con un gol ante La Equidad sobre el minuto 53.

"Venía triste porque con Huila no tuve muchas ocasiones, con Real San Andrés tuve oportunidades y no pudimos sacar más ventaja, entonces la tristeza y la rabia venía por no poder ayudar al equipo y no por el no marcar. Venía participando en pro del equipo, lo cual me tenía muy contento pero eran situaciones claves donde el equipo necesitaba los goles y lastimosamente no pude concretar. Hoy en el primer tiempo pasó, el penal es una lotería más allá que no lo pateé de la mejor manera, fue difícil pero tuve el apoyo de todos mis compañeros. Apenas terminó el primer tiempo tuve el apoyo de todos y eso me motivo a salir al segundo tiempo con una mejor actitud", aclaró el argentino.

Tras vencer dos goles por cero a La Equidad, Deportivo Cali logra su tercera victoria, lo que lo deja por el momento como líder de la Liga con 10 puntos de 12 posibles.

"En este torneo el estar en primero u octavo no te asegura nada y no hay ninguna diferencia deportivo, solamente en lo emocional en sentirse que se están haciendo bien las cosas", concluyó Dinenno.