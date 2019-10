Fabian Sambueza: "Escuchar que corean mi nombre es satisfactorio y lo agradezco"

Independiente Santa Fe pasa por un buen momento, ha logrado recomponerse del mal año que había tenido, tanto jugadores como directivos, se han mostrado positivos y optimistas frente a esta nueva etapa del equipo cardenal, la victoria frente a Millonarios los deja bien parados en la tabla de posiciones, prácticamente clasificados a los ocho. Fabián Sambueza, Sebastián Salazar y Jhon Velásquez también hablaron para la prensa bogotana.

"Desde el primer momento que llegue al club la gente estaba muy contenta con mi llegada, yo también me sentí feliz, me han demostrado su cariño y escuchar que corean mi nombre es satisfactorio porque ellos también ven el esfuerzo que hace cada uno y lo agradezco", dijo 'El Chino', quien fue el encargado de marcar el cuarto gol de la noche y también fue jugador destacada durante el partido. “Falta mucho todavía, aún no termina el torneo, tenemos que seguir esforzándonos para seguir peleando. Yo soy feliz donde pueda jugar fútbol, donde me den la oportunidad, hoy estoy en Santa Fe y trato de hacer las cosas bien acá”, continuó Sambueza.

“Nacional es un equipo complicado y duro, prepararán el partido porque yo lamentablemente no podré jugar pero voy a estar alentando a mis compañeros, será un partido intenso”, comentó Sambueza, quien se perderá el último partido de la fecha por acumulación de tarjetas amarillas y ya estaría listo para jugar cuadrangulares si el cuadro cardenal ratifica su clasificación. El ‘Chino’ cerró la entrevista describiendo la campaña de Santa Fe en una sola palabra, a la cual respondió: “Extraordinaria, porque nos costó mucho llegar hasta acá y hoy lo disfrutamos”.

Jhon Velásquez, que se encargó de marcar el tercer gol en el clásico se mostró muy satisfecho: “Feliz, ese era nuestro objetivo, ganar y no dejarlo todo hasta la última fecha, sabíamos que iba a hacer difícil, porque era un clásico y son partidos aparte, era una responsabilidad grande para poder clasificar, gracias a Dios porque sin él no era posible esto”.

El canterano del cardenal agradeció la unión de la afición con el plantel: “La recompensa es para todos, agradecerle a la hinchada, a las personas[ que siempre estuvieron con nosotros a pesar del mal momento, todo eso sumó para bien y este es el resultado. Estamos felices, pero ya hay que pasar la página, empezar a pensar en Nacional y los cuadrangulares porque lo que queremos es grande”.

“Después de todo ya no tenemos techo, ya no podemos conformarnos solo con clasificar, ya tenemos que apuntarle a todo sabemos que Dios tiene un propósito grande con nosotros y vamos a hacer todo para cumplirlo. Es una felicidad grande marcar gol en un clásico, como decimos nosotros “estos partidos no se juegan si no se ganan” y muy feliz de poderle aportar al equipo, feliz por haberle marcado” concluyó Jhon Velásquez.

Por último habló Sebastián Salazar, quien en una desconcentración del equipo marco gol en propia puerta, pero que no logró afectar el rendimiento del equipo: “Veníamos buscando eso hace tiempo, es el resultado de la unión del equipo, estuvimos juntos y fuertes sin filtrar nada que pasara en el exterior, fue un excelente partido. Veníamos con la ilusión de clasificar, ahora a descansar y luego pensar en Nacional, tenemos que seguir con los pies en la tierra y corregir errores”.

“No tenemos palabras para expresar lo que ellos (afición) han hecho con nosotros durante todos ese tiempo estar en ese momento difícil y ahorita la satisfacción de estar disfrutando este momento, es de ellos”, comentó Salazar. No hay duda el agradecimiento que cada jugador muestra con la hinchada, con el apoyo que han recibido incondicionalmente: “No hay palabras para describir lo que vivimos en este momento, más que felicidad es tranquilidad con esa hinchada que siempre estuvo con nosotros” finalizó.

Este fin de semana, la Liga Aguila descansa por las elecciones, Independiente Santa Fe descansará y luego comenzará su preparación para enfrentar a Nacional y ratificar su clasificación a la siguiente ronda.