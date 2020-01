El Once Caldas trabaja de forma intensa para la Liga Betplay

Con un ambiente de tranquilidad, el equipo de Hubert Bodhert arranca su camino de cara a Liga Betplay. Variantes tácticas, jugadores a prueba y refuerzos son las principales novedades del blanco blanco.

Roberto Ovelar, nuevo refuerzo del Once Caldas habló sobre su metas para este año con el blanco blanco y aseguró: “En lo personal, me gustaría ganar la Liga, he ganado la Súper Liga y la Copa, me falta la Liga y espero con Once Caldas poder lograrlo. Salir goleador también me gustaría pero más importante es que la institución pueda ganar y todos podamos festejar”.

Además, habló sobre el proyecto del club en cabeza de Tulio Mario Castrillón y Hubert Bodhert, esto dijo el delantero: “El proyecto de parte de la directiva y del cuerpo técnico es muy bueno, la expectativa es ganar cosas grandes, es una gran responsabilidad”.

Sebastián Hernández jugador proveniente del Junior de Barranquilla también habló sobre los desafíos del proyecto 2020 y esto dijo: “Buscar copas internacionales, pelear una final y copas internacionales, hay muy buenos jugadores y los que hemos llegado vinimos para aportar”

Asimismo, el volante paisa opinó sobre la conformación de la nómina y sus expectativas de su regreso al club, esto explicó: “Tenemos un muy buen grupo, se están manejando muy bien las cosas en el club, por eso estamos motivados con el proyecto 2020”.

Por otro lado, no todo son buenas noticias, el jugador Luis Payares no podrá estar con el Once Caldas durante el primer semestre de la Liga ya que tiene una lesión en su rodilla que le impide pasar algunos exámenes médicos. El jugador estará en el segundo semestre.

De la mano del cartagenero, el equipo no pierde su estilo con intensidad, presión alta, salida por el piso y con los extremos como principal arma de ataque trabaja el Once Caldas para borrar un año como el 2019.

Durante la feria de Manizales, el equipo estará concentrado en Termales el Otoño y trabajará a doble jornada para preparar el partido amistoso ante el Deportivo Pereira este domingo 12 de enero a las 3:30 PM.