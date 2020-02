El Once Caldas sigue sin sumar de a tres en condición de local

Ante un poco más de 7500 espectadores Once Caldas enfrentaba a Patriotas en partido correspondiente a la fecha 6 de la liga Betplay 2020-I, Patriotas que venía con la consigna de llevarse los tres puntos, en un partido enredado para el Once Caldas donde tuvo un primer tiempo con muy pocas opciones claras de gol. En el primer minuto del partido tuvo la primera opción por parte de Juan David Rodriguez pero el arquero Alvaro Villete detuvo sin problemas el partido. Sin embargo el Once Caldas intentaba generar fútbol pero no aparecían ni Juan David Rodriguez ni Sebastian Guzmán quienes estaban más dedicados a la contención que a la generación, por su parte Sebastián Hernandez aparecía por momentos mientras que Patriotas aguantaba y generaba peligro en el arco del ‘Paraguayo’ Gerardo Ortiz con acciones que por fortuna no concretaron.

Para el segundo tiempo Once Caldas salió más contundente y trató de buscar el gol más por las ganas y el desespero que con inteligencia, pero infortunadamente las acciones generadas no fueron concretadas en gol. A pesar de contar con un jugador más debido a la expulsión al minuto 53 de Maicol Medina del conjunto Patriotas, Once Caldas no supo aprovechar la superioridad numérica. La falta de eficacia en la definición del Once Caldas sigue pasándole factura, ya con éste partido ajusta cuatro fechas consecutivas empatando en condición de local sin sumar de a tres, en la primera fecha empató contra Santa Fe 0-0, en la segunda empató frente a Bucaramanga 1-1, en la cuarta jornada empató frente a Rionegro Aguilas Doradas 1-1 y hoy empató frente a Patriotas 0-0, es evidente la falta de gol donde en sólo cuatro jornadas en condición de local haya marcado apenas dos goles.

Al final del encuentro el ‘golero’ Alvaro Villete sale como figura del partido pero deja una desazón debido a la falta de gol aunque en lo corrido de las seis fechas de la Liga Betplay 2020 el Once Caldas no conozca la derrota pero solo suma 8 puntos de 18 posibles. En la fecha 7 el día 01 de Marzo a las 8:15 pm el Once Caldas visita al Deportivo Pereira para llevar a cabo el clásico del eje cafetero, el Deportivo Pereira viene de ganarle al Boyacá Chicó en condición de visitante.