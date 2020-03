Hubert Bodhert “Hoy fue un partido que tuvimos que cerrar 2-0”

Once Caldas nuevamente suma un empate de local en el estadio Palogrande frente a su hinchada, ésta vez el turno fue ante un América de Cali que vino con una nómina totalmente alterna debido a que tiene partido entre semana por copa libertadores. En un partido no muy vistoso y en donde el juez central tuvo que hacer uso en dos ocasiones para revisar el VAR, primero por un penal decretado a favor del visitante el juez tuvo que revisar y finalmente echar para atrás su decisión inicial y no decretar penal a favor del América de Cali, y cuanto transcurría el minuto 26 de la primera parte en una falta sobre Ovelar el juez revisa nuevamente el VAR y se decreta penal a favor del Once Caldas y el afectado cobra para decretar el 1-0 a favor del local. Sobre el minuto de 34 de la etapa complementaria iguala Pedro Franco para decretar el 1-1 final del partido.

Al finalizar el encuentro el técnico Hubert Bodhert manifestó: “Hoy fué un partido que debimos cerrar 2-0, tuvimos las opciones, no fue nuestro mejor partido y tuvimos varias dificultades pero tuvimos las opciones para cerrarlo. No tuvimos un buen primer tiempo, hubo jugadores que no rindieron como queríamos, ya en el segundo tiempo mejoramos en la elaboración. No se iban a generar muchas opciones porque era un partido muy cerrado pero tuvimos las opciones”.

El estratega del Once Caldas remató diciendo: ”Estábamos jugando contra el campeón, pero no vi las llegadas de ellos salvo un par. Hoy América encontró espacios, pero Once Caldas tuvo las mejores opciones para ganar. Hemos recibido pocos goles y no somos perfectos. Nos falta un poco más de todo. Todos queremos ganar y hay desespero por ganar, cuando hay afán la toma de decisiones no es la mejor, se viene un partido bueno y esperamos estar a la altura”, finalizó.

Por su parte Juan David Rodriguez quien también estuvo presente en la rueda de prensa dijo: “Creo que el equipo recupera la pelota muy atrás y en bloque, es difícil que un sólo jugador recupere, puedes tener a Wilmar Barrios o a Casemiro pero recuperarla sólo es muy complicado. Ellos no quitaban la pelota, nosotros se las entregábamos, con la ansiedad no tomábamos las mejores decisiones. Ellos ya en el segundo tiempo toman la posesión, nos llegaban pero no nos hacían daño, la única que ataja Gerardo fue la previa al gol, tuvimos para liquidarlo, nos faltó intensidad y tenemos que mejorar mucho en la toma de decisiones”, enfatizó.

Cabe aclarar que el terreno de juego no estuvo en las mejores condiciones debido al fuerte aguacero previo al partido lo que retrasó el partido varios minutos.

Once Caldas en la próxima fecha enfrentará a Millonarios en condición de visitante, partido clave para seguir en sus aspiraciones a clasificar a la fase final de la Liga Betplay 2020-I.