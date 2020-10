Alberto Gamero: "Ojalá que sea el despegue del Millonarios que queremos tener”

Este viernes 2 de octubre, Millonarios buscará salir de una mala racha que lleva desde inicios de año, ya que solo ha podido ganar un partido en la presente temporada, esta vez lo intentará contra el Atlético Bucaramanga que vive una realidad similar, a los dos equipos los separa un puesto en la tabla de posiciones y buscarán los tres puntos que les dé un poco de vida para lo que queda de la temporada.

Previo al encuentro con el Bucaramanga, el profesor Alberto Gamero habló con la prensa, y dio sus puntos de vista de cara al futuro de Millonarios, así como respondió a las dudas que habían quedado después del crudo contra Independiente Santa Fe.

Tras la mejoría en el juego ante Independiente Santa Fe se le preguntó al profesor Gamero si la idea de juego empleada en dicho partido se iba a mantener o volvería a su módulo tradicional: “La idea es darle continuidad a lo que nos dimos cuenta, a pesar del resultado, salió bien, jugamos un buen partido contra Santa Fe, pero creo que hubo cosas buenas, un equipo más sólido, falto un poco de manejo, que es lo que hemos trabajado estos días, pero me gustó mucho la estructura”, dijo el técnico albiazul.

Ante la atípica y mala situación que vive actualmente Millonarios, se quiso saber cuál es el proceso que se tiene con el equipo: “A parte del proceso, es estructurar un equipo, es lo mismo que hacer un edificio, queremos estructurar una base, es un equipo muy joven, de un promedio de edad de 22, 23, 24 años, me parece que es tratar de estructurar, en este momento no lo queremos hacer con malos resultados, pero los resultados no se han dado porque el equipo juegue mal, yo sé que no es de merecimientos, pero el grupo ha hecho un esfuerzo para salir a ganar los partidos”, dejó en claro Gamero.

También el profesor Gamero se refirió al futuro cercano: “Que es lo buscamos, buscamos ganar un partido, ganar un partido tranquilo” y complementó aclarando lo que desea que pase con el equipo en un plazo más lejano: “Queremos tener un Millonarios, que termine bien este campeonato y que comience los otros siendo un equipo fuerte, que salga bien a la cancha y que juegue un buen fútbol”, concluyó el estratega.

Otro de los temas que trató el técnico embajador fue el error de Cristian Bonilla, donde quiso aclarar que un solo error no debe crucificar al jugador: “Un arquero que se equivocó en una sola jugada, que no se equivocó en todo el partido, pero hoy en el fútbol los arqueros se equivocan mucho, pero aún no tengo definido el portero, Cristian irá a la concentración junto con Vargas, pero me parece que un error no puede catapultar una actuación de un portero” aclaró el director técnico.

También quiso dejar en claro que la recuperación de David Silva se extendió y no estará en el corto plazo: “Lo de Mackalister viene mejor, pero lo más seguro es que no esté contra el Bucaramanga, que no esté contra el Tolima, vamos a mirar ya la otra semana, fue una lesión donde tal vez nos aceleramos, pero quiero que este bien porque es un jugador que nos da una mano importante”, expreso Gamero.

Otro aspecto que se tocó en la rueda de prensa fue la concentración que maneja el equipo en los partidos: “Hemos trabajado mucho la concentración en base al juego, que el jugador tome buenas decisiones, es muy importante, y para eso debe tener la cabeza tranquila”, por ende Gamero expresa que quiere darle confianza al grupo para lograr el nivel deseado: “He tratado de no mover mucho el grupo que jugo contra Independiente Santa Fe, porque a ese grupo se le deben trabajar algunas cositas, pero dándole confianza el equipo mejorará mucho más”, dijo el técnico de los embajadores.

Pese a la mala actuación de Cristian Bonilla el pasado partido se deseaba saber si esta sería la oportunidad del portero juvenil del equipo, Juan Moreno: “Queremos que cuando él entre, lo haga bien, que juegue de titular y que juegue bien, yo sé que su momento va a llegar, pero hoy él está aprendiendo de dos porteros que han tenido muchos partidos”, aclaró Gamero.

Al profesor Alberto Gamero se le cuestionó sobre cómo veía la labor de Diego Godoy que para ojos de la gente está en deuda con su juego: “Lo que nosotros vemos es una función que él hace de ida y vuelta, indudablemente le hace falta más manejo al estar en la mitad de la cancha, contra Santa Fe tuvo dos pelotas importantes que podrían haber terminado en gol”, declaró el profe Alberto.

El técnico también expresó su preocupación por la falta de efectividad de su equipo: “Eso preocupa, pero me tranquiliza que estamos llegando, estamos creando opciones de gol, pero concretamos menos de las que creamos”, dijo el estratega.

Así mismo mostró su deseo y lo importante que es para el equipo ganar: “Ojalá que el día de mañana sea el despegue del Millonarios que queremos tener”, expresó Alberto Gamero.

Otra de las interrogantes que rondaban era el proceso de recuperación de Cesar Carrillo: “Lo de Carrillo viene en proceso de recuperaciones, hoy le quitaron las muletas, ya puede comenzar a correr y a trotar, va bien”, dijo el director técnico de Millonarios.

Y frente a los malos resultados, Gamero expresó su idea del grupo y como el apoyo a futuro será fundamental: “Yo veo un grupo de jugadores que quiere aprender todos los días y que están evolucionando, esa es la felicidad que yo tengo, y mi pensamiento se la he manifestado a los directivos, yo quiero que este Millonarios no me falle y que se meta en la cabeza que no puede quedar en un octagonal con fuera y aunque estemos lejos hoy tenemos la ilusión de meternos”, aclaró Gamero.

A la hinchada, el presente técnico le mandó un mensaje: “Se lo digo a toda la afición, yo quiero que Millonarios comienza a ganar, y ojalá mañana comience a ganar”, dijo el estratega.

Gamero también hablo de la llegada del nuevo jugador, Kaique Ferraz Mafaldo: “Es un muchacho joven, que la idea es que venga a competir, a entrenar, a prepararse, él va a mostrar sus condiciones, que es un jugador técnico y fuerte por arriba, porque los tres extranjeros, porque cuando no esté uno puede jugar otro”, expresó el técnico embajador.

Otro punto importante que se trato fue la parte mental del equipo, como se trata día a día este aspecto: “Nosotros tenemos un muy buen psicólogo, el habla mucho con ellos, este grupo está trabajando en base a ellos, ellos saben que Alberto Gamero aparte de ser su técnico es su amigo, con el cual pueden hablar, y le da confianza, sé que nosotros vamos a darle la alegría y la satisfacción a toda esa gente que hoy esta triste por nuestra situación”, dejó en claro Alberto.

Por último, tocó el tema de la altura, que el próximo viernes puede ser un factor positivo para sus jugadores: “Todos los equipos que hemos enfrentado son de altura, esperamos que mañana aprovechemos eso, que sea un punto favorable para nosotros y resolvamos lo antes posible este partido”, finalizó Gamero.