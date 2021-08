Harold Rivera: "La situación debe cambiar lo más pronto posible"

Independiente Santa Fe, alcanza su quinta derrota jugando como local ante La Equidad Seguros. Para la fecha cinco de la Liga BetPlay-II, los aseguradores se impusieron 0-2 ante un equipo que a pesar de ser perjudicado con errores arbitrales, no logró encontrarse tácticamente en cancha para alcanzar el objetivo.



El técnico, Harold Rivera, dio sus declaraciones acerca de lo que fue el partido y lo que se sucedió en cancha tras la derrota.



Tras haber ganado frente a Millonarios, cabía la posibilidad de poder recomponer una senda ganadora tras los partidos perdidos de las fechas anteriores. "No ha sido un arranque fácil, estamos buscando darle la vuelta a la situación y no ha sido fácil. Ganamos el clásico y pensamos que hoy iba a ser diferente. Sabíamos que Equidad era un rival complicado".



"Planificamos un plan partido y desafortunadamente no lo aplicamos como debió ser. Hablamos de cómo nos podía hacer daño el rival, cometimos errores que nos cuestan y en la elaboración no tuvimos claridad", dijo Rivera. Se planteó el mismo once inicial que el partido pasado que dio resultados, tras errores individuales y arbitrales, tampoco se pudo desde la táctica que se había planteado.



La racha que lleva Santa Fe, donde en cuatro meses solo ha tenido una victoria, es complicada para el equipo, jugadores y cuerpo técnico. "Todos estamos dolidos por la situación, pero tratamos de tener una respuesta positiva. Cuando no salen, hay desconfianza e inseguridad de ver que no salen. Equidad fue un equipo que nos contrarrestó por momento".



Tras irse perdiendo por un gol en el primer tiempo, se cambia el esquema para poder tener más volumen ofensivo. Este ayuda al equipo para el segundo tiempo pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos. "Valoro el intentar del equipo en el segundo tiempo, pero desafortunadamente no nos alcanzó para descontar el partido".



"Tenemos que evaluarnos nosotros los que estamos y mirar que la situación debe cambiar lo más pronto posible", dijo el Director Técnico. El próximo partido será el 21 de agosto ante Pereira. Se espera que el equipo pueda trabajar en sus errores para tener su segunda victoria de este semestre.