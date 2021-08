Puntuaciones de Independiente Santa Fe tras caer contra La Equidad

Independiente Santa Fe cayó una vez más en El Campín, esta vez contra un La Equidad que no había convertido un solo gol en liga y no conocía la victoria hasta ese momento. La situación cada vez es más preocupante en el conjunto albirrojo, ya que el equipo no gana, muestra muy poco en términos futbolísticos y el cuerpo técnico se aferra a su puesto, sumado a que la directiva hace oídos sordos ante la petición de los hinchas de iniciar un nuevo proyecto deportivo.

Los errores pasaron otra vez factura, los goles concebidos vienen de malas entregas, equivocaciones infantiles y desconcentraciones que reflejan la cara de un equipo fuera de contexto. Con este resultado, Santa Fe cae a la decimoctava (18va) posición con tan solo 3 puntos de 15 posibles, un rendimiento del 20%.

Criterio de puntuación: 0-4: Pésimo / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Once titular

Leandro Castellanos (6): no tuvo una buena noche, sin embargo, los goles recibidos no fueron culpa suya.

Fabio Delgado (5): poca incidencia en el juego, tuvo pocos toques de balón.

Iván Villalba (7): de lo mejor en defensa para el equipo local. Cubrió bien y fue rápido en las entradas.

Fainer Torijano (4): lento, impreciso y nervioso, gran culpable del primer gol visitante. Muy mal partido del central.

Edwin Herrera (5): comete demasiadas faltas, se le nota lento e impreciso con las decisiones que toma,

Kelvin Osorio (5): no incidió en el partido y falló varios pases que fueron interceptados por el rival.

Juan Sebastián Pedroza (6): partido regular, cumplió con su función defensiva y acompañó los marcajes de forma correcta.

Alexander Mejía (7): sigue demostrando que es el mejor del equipo en este semestre. Bien en las coberturas, en las transiciones y en la toma de decisiones.

John Velásquez (7): el jugador que más generó en ataque, falta de definición.

Ronaldo Dinolis (6): poca influencia en el partido, no le llegó el balón y no pudo participar en jugadas de ataque.

Jorge Ramos (4): mal posicionado, perdió varias pelotas y no se asoció con el otro delantero.

Cambios

Jersson González (7): entró con confianza y le dio al equipo mejor trato de la pelota con su velocidad.

Jonathan Herrera (6): regresó después de un largo tiempo lesionado, partido regular. Necesita ritmo.

Matías Castro (5): poca influencia en el juego, casi nula participación de los minutos que estuvo en el campo.

Neyder Moreno (SC): jugó muy poco para evaluarlo.

El próximo partido de Independiente Santa Fe será el sábado 21 de agosto de 2021, en condición de visitante, contra el Deportivo Pereira.