Reacciones tras el empate de Millonarios y Fortaleza por Liga BetPlay Femenina

En un partido vibrante, embajadoras y atezadas no se sacaron diferencias y con este resultado ambos equipos quedaron sin posibilidades para clasificar a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Los goles por parte del equipo albiazul fueron realizados por Adriana Ojeda y Belkis Niño, mientras que, las anotaciones de la visita fueron por parte de Gabriela Fonseca quien marcó un doblete y salió figura.

Declaraciones ’embajadoras’

“El balance es más positivo que negativo, este año apostamos con un grupo joven y nuevo, en un torneo corto que no da proceso. Si tuviéramos una liga más seria y más larga se podrían hacer mejores procesos. Obviamente tristes por no haber clasificado, la ilusión era esa, pero me deja tranquilo la entrega que tuvieron las niñas”, inició el técnico embajador sobre el balance de la temporada.

Así mismo, Stefany Sarmiento mencionó: “Nos faltó más trabajo, tuvimos muy poco tiempo y lo que mostramos fue el carácter y la personalidad para poder clasificar, siempre estuvimos muy respaldadas por el cuerpo técnico”.

Así mismo, la jugadora comentó, “el equipo anímicamente está muy triste y dolido, la ilusión la teníamos al igual que la convicción de clasificar porque sabíamos el equipo, las jugadoras y el talento que tenemos, pero mañana es nuevo día y hay que seguir trabajando y mejorando”. Sobre el apoyo de la hinchada mencionó: “Darle las gracias a la hinchada, estamos muy agradecidas por el apoyo brindado, nos hemos sentido demasiado respaldadas en todos los partidos”.



El profesor Carlos Gómez finalizó comentando que, “cuando uno tiene que ganar o ganar, debe meter un equipo ofensivo y veníamos de una derrota dura. Los cambios que se hicieron fueron mirando para que el equipo fuera más ofensivo, para tener más opciones de gol porque además de ganar, teníamos que marcar diferencia de gol”.

Declaraciones ‘atezadas’

El técnico Diego Rodríguez dio a conocer su balance sobre la temporada y esto mencionó: “tratamos de ejecutar un estilo de juego, un plan para cada rival. Arrancamos ganándole a Llaneros y comenzamos a soñar en la clasificación, pero desafortunadamente para nosotros, esta temporada, perdimos muchos puntos en detalles. La clasificación la perdemos en la desatención, pero al final somos un grupo, nos tenemos que respaldar y asumimos como cuerpo técnico lo que haya que corregir”.

Por otro lado, la jugadora Marcela Ramírez añadió: “errar un penal juega mucho emocionalmente, en mí personalmente, pero siento que el equipo supo mantenerse a pesar de ir con el marcador abajo. Queríamos ganar, pero lastimosamente se nos escapan puntos.”

Terminando sus declaraciones, Diego Rodríguez agregó que, “considero que claramente el fútbol femenino es corto, es difícil encontrar el equipo en una pretemporada de 3 a 4 semanas y arrancar una liga sin competir. Existe un equipo base, este año se dejaron cosas positivas que seguramente si se logra continuar el proceso se podrían conseguir cosas interesantes para la próxima temporada”.