Jonathan Herrera: "Estuvimos muy ordenados todo el juego"

Luego de un agónico empate ante Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, Independiente Santa Fe sumó un punto que lo deja en las últimas posiciones. El equipo capitalino pasa por un duro momento en cuanto a juego y resultados. El equipo albirrojo está en las últimas posiciones con tan solo cuatro puntos y una diferencia de gol de menos cuatro.

El lateral derecho Jonathan Herrera estuvo presente en la rueda de prensa posterior al partido.

"Santa Fe siempre quiere ganar, siempre quiere ir por los tres puntos. Ese empate al final para nosotros es muy bueno. Lo importante acá es sumar, no podíamos irnos con un resultado negativo. Creo que nosotros tuvimos opciones, no las concretamos y al final Matías mete ese balón y para nosotros es muy bueno", fueron las impresiones del jugador de 25 años.

Si bien el partido fue más discreto que vistoso, el club capitalino tuvo varias opciones claras de gol que no logró concretar en el arco custodiado por Harlem Castillo. La percepción de Herrera fue que Santa Fe no se desordeno en todo el transcurso del partido. "Creo que todos estuvimos muy ordenados en todo el juego. Me parece que Pereira nos atacó en contragolpes, pero en sí hubo mucho sacrificio por parte de todos los compañeros. Todos corrimos y creo que esa fue la clave, el orden que tuvimos", manifestó el jugador.

Luego de que Deportivo Pereira marcó el gol al minuto 84, Santa Fe no se replegó y estuvo atacando al equipo aurirojo, hasta que en el minuto 94 llegó el empate hecho por el nuevo jugador Matías Castro. Ante la necesidad de empatar, el equipo cardenal necesitaba atacar al equipo local. Centros al área, cobros de tiro libre, tiros de esquina, hasta que llegó el gol del empate. "Los últimos minutos empezamos a atacar más a ellos. Se generaron tiros de esquina, nos fuimos encima de ellos y a raíz de eso se da el gol", agregó Herrera.

El próximo partido será un encuentro muy importante, pues Santa Fe enfrentará al América de Cali en 'El Campín' de local.